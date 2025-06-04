Про те, скільки треба працювати жителям інших канадських регіонів, аби назбирати на власну квартиру, розповідає 24 Канал.
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Ціни на квартири в провінціях Канади
Канада складається з 10 провінцій і 3 земель. Однак на 4 найбільших за площею провінціях (Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія та Альберта) зосереджені понад 86% від усього населення країни. Тому розглянемо ціни на житло саме у цих провінціях.
Відповідно до даних порталу WOWA, помешкання у найбільших провінціях продають у середньому за такі суми:
- Британська Колумбія (міста: Вікторія, Ванкувер) – 968 600 доларів США;
- Онтаріо (міста: Торонто, Оттава) – 812 500 доларів;
- Квебек (міста: Квебек, Монреаль) – 525 900 доларів;
- Альберта (міста: Едмонтон, Калгарі) – 523 400 доларів.
Середні зарплати в провінціях Канади
За даними Instarem, середня зарплата у найбільших провінціях Канади у рік після сплати податків така:
- Британська Колумбія – 73 900 доларів США;
- Онтаріо – 78 600 доларів;
- Квебек – 66 800 доларів;
- Альберта – 88 500 доларів.
Найшвидше можна відкласти на житло у провінції Альберта / Фото Image Travel Alberta
Скільки треба відкладати на житло
Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають в різних провінціях Канади, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання середньостатистичного помешкання.
За таких умов на власне житло відкласти можна за такий період часу:
- Британська Колумбія – понад 26 років;
- Онтаріо – понад 20 років;
- Квебек – майже 16 років;
- Альберта – майже 12 років.
Зауважимо, що розрахунки – усереднені, бо не враховують певні чинники – точну зарплату, вартість бажаного помешкання, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму щомісяця тощо.