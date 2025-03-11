Найдешевша квартира в Києві: яке житло пропонують на Троєщині за 19 тисяч доларів

На вторинному ринку в Києві вибір житла великий, тому там можна купити квартиру справді за вигідною ціною. Найдешевше помешкання, що продають зараз, коштує лише 19 тисяч доларів.

Найбюджетніше помешкання розташоване на Троєщині, на вулиці Милославській. Оголошення про її продаж з'явилося на OLX, розповідає 24 Канал.

Цікаво З ремонтом і в новобудові: який вигляд має найдешевша нова квартира у Львові

Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Це дворівнева смарт-квартира, що має площу 30 квадратів. Вона розташована на останньому, 3-му поверсі будинку. На вигляд це нова забудова, ймовірно, від 2021 року.

На першому рівні розташована кухня-вітальня та санвузол, а на другому – спальня. Обидва рівні мають по 15 квадратних метрів площі, тому на вигляд помешкання дуже тісне.

Вхід до ванної кімнати розташований одразу біля кухонної зони. Якщо відчинити двері, то вони фактично впиратимуться в стіл, тобто з прохідністю в помешканні складно.

Смартквартира за 19 тисяч доларів / Фото OLX

Інтер'єр, на жаль, зроблений без смаку. Власники вирішили поєднати старі та сучасні меблі різних кольорів. Деякі дизайнерські рішення, як-от червоні сходи та морський плакат у спальні, наче в акваріумі, трохи спантеличують.

У будинку є підземний паркінг, яким можна користуватися за додаткову плату. Щодо зручності локації, то поруч є зупинка швидкісного трамвая і торговий центр.

До слова, на вторинному ринку в Києві є достатньо пропозицій з вигідними цінами. З бюджетом до 41 тисячі доларів пропонують ще чотири варіанти житла.