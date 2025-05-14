Аби заощадити на купівлю власної квартири, в різних містах Німеччини потрібна різна кількість часу. Наприклад, у Мюнхені на це в середньому піде 13 років, натомість у Дортмунді менш як 7.

Про те, скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Німеччині, залежно від того міста, в якому він проживає, розповідає 24 Канал.

До теми Скільки треба працювати українцю в Польщі, щоб заробити на квартиру

Які ціни на житло в Німеччині

Вартість одного квадратного метра квартири в Німеччині відчутно відрізняється залежно від міста. За даними Digital Daily News, станом на середину травня ціни такі:

Дортмунд – 3 111,61 євро за квадрат;

євро за квадрат; Дрезден – 3 771,17;

Ганновер – 3 854,99;

Дюссельдорф – 4 796,54;

Берлін – 4 895,05;

Кельн – 5 041,36

Штутгарт – 5 162,53;

Гамбург – 5 342,13;

Франкфурт-на-Майні – 5 986,56;

Мюнхен – 7 411,78.

У маленьких містах квадрат житлової нерухомості може коштувати й на рівні 2 500 євро.

Які зарплати в Німеччині

Відповідно до інформації на порталі kununu.com, у німецьких містах такі середні зарплати:

Дрезден – 3 485,92 євро в місяць ;

; Дортмунд – 3 846,42;

Берлін – 3 923;

Ганновер – 3 994,16;

Кельн – 4 136,75 євро;

Гамбург – 4 186;

Дюссельдорф – 4 314,5;

Штутгарт – 4 638;

Франкфурт-на-Майні – 4 711,58;

Мюнхен – 4 746,58.



Одним із міст, де найшвидше можна назбирати на квартиру, є Дортмунд / Фото iStock

Скільки років потрібно відкладати на квартиру

Щоб спростити розрахунки, припустимо, що українці, які проживають у Німеччині, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу 50 квадратних метрів.

За таких умов на власну квартиру вдасться відкласти за стільки років: