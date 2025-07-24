Скільки коштують найдешевші квартири в новобудовах західних міст: ціни в липні

На Заході зазвичай високі ціни в новобудовах, але навіть у Львові чи в Ужгороді можна знайти порівняно бюджетний варіант. Зрешотою, не всі західні міста є дорогими – у Хмельницькому та Тернополі і звична середня ціна буде нижчою, ніж у Центрі.

Аналітики ЛУН наводять дані про те, скільки в середньому коштує найдешевша квартира в новобудовах по Україні. 24 Канал розповідає, які показники на Заході станом на кінець липня.

Цікаво Не Львів і не Ужгород: де найбільше подорожчали вторинні квартири на Заході

Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири?

Львів – 57,1 тисячі доларів ;

; Чернівці – 47,4 тисячі доларів;

Ужгород – 44,3 тисячі доларів;

Рівне – 44 тисячі доларів;

Луцьк – 41,8 тисячі доларів;

Івано-Франківськ – 34,6 тисячі доларів;

Тернопіль – 31,5 тисячі доларів;

Хмельницький – 30 тисяч доларів.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Які ціни на бюджетне двокімнатне житло?

Львів – 82,4 тисячі доларів;

Ужгород – 71,3 тисячі доларів;

Чернівці – 68 тисяч доларів;

Луцьк – 66,5 тисячі доларів;

Рівне – 62,5 тисячі доларів;

Тернопіль – 50,5 тисячі доларів

Івано-Франківськ – 49,7 тисячі доларів;

Хмельницький – 44,5 тисячі доларів.



Новобудови у Львові / Фото OLX

Яка середня вартість трикімнатних квартир?

Ужгород – 123 тисячі доларів;

Львів – 120 тисяч доларів;

Луцьк – 85,7 тисячі доларів;

Чернівці – 85,2 тисячі доларів;

Рівне – 72,8 тисячі доларів;

Івано-Франківськ – 68 тисяч доларів;

Тернопіль – 62,8 тисячі доларів;

Хмельницький – 62,7 тисячі доларів.

Якщо порівнювати ціни в найдорожчому місті за рейтингом із середньою вартістю у найдешевшому, то різниця буде чималою. У Хмельницькому ціни на квартири фактично вдвічі нижчі, ніж у Львові та Ужгороді.