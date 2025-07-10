В Одесі квартиру продають за менш ніж 10 тисяч доларів: чому ціна така низька

На ринку Одеси з'явилося оголошення про продаж квартири за менш ніж 10 тисяч доларів. Ціна низька, однак має своє пояснення.

Пропозиція з'явилася на платформі OLX. Деталі про помешкання розповідає 24 Канал.

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Житло в Одесі за менш ніж 10 тисяч

В Одесі продають бюджетне житло. Однак нерухомість має суттєвий недолік: вона потребує капітального ремонту – від фундаменту до покрівлі.

Загальна площа об'єкта – 34 квадратних метрів. Житло розташоване на першому поверсі одноповерхової будівлі. Продавець зазначив, що є можливість надбудови другого поверху. Крім того, квартира має присадибну ділянку та вигідне розташування – лише за кілька хвилин від центру Одеси, у Приморському районі.

Проте технічний стан оселі – критичний. З фото та опису видно, що приміщення перебуває у вкрай занедбаному стані: голі стіни, місцями – відкрита цегла, пошкоджена або осипана штукатурка, сліди вологи та плісняви, які свідчать про проблеми з гідроізоляцією.

Санвузол у будинку відсутній, опалення забезпечується твердим паливом, а всі комунікації – лише на подвір'ї. Новому власнику доведеться самостійно підключати воду, електрику та каналізацію. Вікна – старі дерев'яні рами з пошкодженими або забрудненими шибками.

Який вигляд має квартира / Фото OLX

Стеля має тріщини, місцями частково обвалилася, відкриваючи дерев'яні балки. Підлога – нерівна, подекуди з провалами, в деяких приміщеннях збереглися старі дерев'яні конструкції, що вже не виконують своєї функції.

Слід врахувати стан двору – він також занедбаний.

Попри заявлену ціну у 418 386 грн (9 990 доларів), фактичні витрати на ремонт можуть у кілька разів перевищити вартість самого об'єкта.

Середні ціни на квартири в Одесі

За інформацією на порталі ЛУН, у липні 2025 році середня ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Одесі становить 44 тисячі доларів, двокімнатну – 63 тисячі, а трикімнатну – 85 тисяч.