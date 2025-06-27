Пошук квартири в оренду: що українці вважають найбільшою проблемою
- Основною проблемою при пошуку житла в оренду українці вважають важкість знайти варіанти на свій бюджет.
- Одна це лише один з бар'єрів, яких на практиці значно більше.
До пошуку квартири в оренду українці мають певні вимоги. Однак трапляються труднощі, бо не завжди вдається знайти те, що людина шукає.
Про те, які ж бар'єри найчастіше виникають при пошуку житла в оренду у 2025 році, 24 Канал розповідає з посиланням на результати опитування маркетплейсу DIM.RIA.
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Проблеми при пошуку житла
За результатами опитування, в українців найчастіше виникають такі труднощі при пошуку квартири для оренди:
- важко знайти варіанти на свій бюджет – 67%;
- маленький вибір пропозицій – 37%;
- важко знайти житло, де можна з тваринами – 29%;
- неправдиві варіанти житла – 21%;
- очікування не відповідає реальності – 17%;
- важко знайти житло, де дозволене проживання з дітьми – 10%.
Мета пошуку житла в оренду
Найчастіше українці шукають житло в оренду з метою або жити в іншому районі, або змінити місто проживання – 25%. Ще 20% людей виходять на ринок, аби орендувати сучасне житло з більшою площею, а у 19% – закінчився термін оренди. Якщо порівнювати з 2024 роком, то зросла кількість тих, хто шукає нове житло через завершення термінів винаймання попереднього.