Де в Україні можна купити квартиру за 25 тисяч доларів та дешевше

Квартири на вторинному ринку в Україні за 25 тисяч доларів і менше продають в кількох регіонах. Однак бюджетне житло можна знайти майже по всій країні, проте його розміри та стан ремонту будуть відповідними.

Детальніше про те, де на початку листопада 2025 року в Україні можна купити квартиру за 25 тисяч доларів та дешевше, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

Де знайти доступне житло?

Станом на початок листопада на вторинному ринку нерухомості ще можна придбати однокімнатні квартири вартістю до 25 тисяч доларів. Їх продають у таких містах України:

Херсон – середня ціна становить 14 тисяч доларів (за останні шість місяців ціни залишилися без змін);

Запоріжжя – 16 тисяч доларів (зниження ціни на 6% за пів року);

Миколаїв – 20 тисяч доларів (ціни не змінилися);

Суми та Харків – 22 тисячі доларів (за пів року ціни впали на 4% та не змінилися відповідно).

За таку ж суму в окремих містах, зокрема в Херсоні та Запоріжжі, можна знайти й двокімнатні квартири – їхня середня ціна становить приблизно 22,5 – 23 тисячі доларів. Низька вартість житла в цих регіонах переважно пояснюється близькістю до зони бойових дій.



Одні з найдешевших квартир – у Херсоні / Фото DIM.RIA

Чи можна купити житло до 25 тисяч доларів в інших регіонах?

Варто враховувати, що наведені цифри – це середні показники. В інших областях також реально знайти квартири у подібному ціновому діапазоні, проте доведеться йти на компроміси щодо місця розташування, площі або стану ремонту.

Відповідно до даних OLX Нерухомість, у Львові є пропозиції з продажу квартири за 14 – 25 тисяч доларів. Вони мають або дуже малу площу, або потребують ґрунтовного ремонту. В окремих регіонах Києва можна знайти невеликі квартири й від 10 тисяч доларів. Але знову ж таки для того, аби проживати там, доведеться ще викласти чималу суму на ремонт.

Скільки українців планують купити власне житло в Україні у 2025?

У 2025 році 31% українців планують придбати нерухомість – це на 3% більше, ніж торік. Про це свідчать результати дослідження OLX та Factum Group.

Найпопулярнішим варіантом залишається квартира – її розглядають 75% потенційних покупців. Основні мотиви – бажання покращити умови проживання та мати власне житло. Більшість опитаних (63%) готові витратити на купівлю до 50 тисяч доларів, ще 10% – понад 100 тисяч доларів. Щодо вибору між первинним і вторинним ринком, більшість не мають чітких уподобань: 31% шукають готове житло, 12% – новобудови.