"Австрійський люкс": чому квартири в таких будинках є чи не найдорожчими у Львові

Високі стелі, товсті стіни та величезні вікна – це одні з впізнаваних рис "австрійського люксу". Так у Львові називають будинки, або безпосередньо квартири, що зведені за часів Австро-Угорської імперії.

За даними порталу Rise Together, "австрійський люкс" — це неофіційна назва для квартир у будинках, зведених у XVIII – XIX століттях переважно у Львові. Така історична нерухомість часто розташована в центральних районах міста, а будували її для заможних верств населення, розповідає 24 Канал.

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Особливості австрійських будинків і квартир

Ці будинки проєктували та зводили з урахуванням найвищих стандартів того часу. Основним матеріалом була цегла, а товщина стін сягала 70 сантиметрів. Високі стелі – до 4 метрів – створювали відчуття простору й величі.

Австрійські будинки часто мали просторі сходові майданчики, парадні та "чорні" входи, що підкреслювали їхній статус.



Австрійські будинки на Коновальця / Фото real-estate.lviv.ua

Для квартир у таких будинках характерна велика площа: від 100 до 300 квадратів. Тобто там можна облаштувати щонайменше 5 – 8 кімнат.

Кухні могли мати 24 квадрати, а санвузли часто розміщувалися окремо, іноді й на балконі. Опалення первинно було пічним або індивідуальним.



Розкішна вітальня в австрійському будинку / Фото real-estate.lviv.ua

Більшість австрійських будинків розташовані в історичному центрі Львова, наприклад, на вулицях Шевченка, Дудаєва, Коновальця чи площі Ринок, що частково пояснює їхню вартість.

Чи є недоліки

Так, кожен тип забудови має свої недоліки. В австрійських будинках це:

відсутність ліфтів : більшість будинків – три- чи п’ятиповерхові, але ліфти не передбачені, що може бути незручним для людей похилого віку;

: більшість будинків – три- чи п’ятиповерхові, але ліфти не передбачені, що може бути незручним для людей похилого віку; висока вартість ремонту: реставрація історичних елементів, таких як паркет чи ліпнина, вимагає значних витрат і залучення фахівців;

Через історичну цінність кількість таких будинків на ринку невелика, що ускладнює пошук.

Чому їх називають найдорожчими у Львові

Популярність цих квартир пояснюється культурною цінністю та розташуванням здебільшого на центральних вулицях. Львів, як місто з багатою австрійською спадщиною, зберігає ці будинки в максимально оригінальному вигляді. Тому бути там власником квартири – питання статусу та приналежності до історії міста.

Крім того, "австрійський люкс" приваблює інвесторів, які бачать у них потенціал для відкриття бізнесу чи перепродажу. Стабільний попит і обмежена пропозиція лише підігрівають інтерес, що впливає на формування саме високої ціни.