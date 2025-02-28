"Золоті хрущовки": чому в Києві так активно почали купувати старі квартири

У столиці спостерігається попит на купівлю квартир у хрущовках. Через це вартість квартир старого житлового фонду зростає.

За квартирами в хрущовках Печерську чи Лук'янівці "полюють" як покупці, які мріють жити в столиці, але мають обмежений бюджет, так і інвестори, які здавати або перепродати ліквідне житло. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Мінфін.

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Скільки коштують хрущовки відносно інших типів квартир

Столичні рієлтори кажуть, що попит на квартири в хрущовці завжди був, особливо на ті, що розташовані в центрі Києва. Проте з кінця 2024 року кількість запитів на таке житло збільшилася. Якщо порівнювати показник із попереднім 2023 роком, то приблизно на +10%.

Хрущовки — це своєрідне альтернативне житло для тих, хто хоче жити в центрі Києва, але має порівняно невеликий бюджет на придбання нерухомості. Високий попит на квартири в таких будинках забезпечує відносно доступний цінник, порівнюючи з іншими варіантами,

– зазначила столична рієлторка Ірина Луханіна.

Квартири в хрущовці / Фото wikimedia.org

Двокімнатну квартиру в хрущовці, в центрі Києва, можна купити в середньому за 60 – 100 тисяч доларів. Ціна залежатиме від конкретної локації, якості ремонту, інфраструктури і навіть вигляду з вікна. Вартість може бути вища, але здебільшого це однаково дешевше за житло в царських будинках, сталінках, панельках чи новобудовах.

Двокімнатна квартира в царському будинку – це приблизно 58 – 66 квадратів. Вартість залежить від локації (такі будинки зосереджені в районі цирку, на нижній частині Жилянської та Саксаганського) та стану, і коливається від 90 тисяч до 160 тисяч доларів,

– каже рієлторка.

Ціна на сталінки приблизно такі ж, що й на царські будинки. Там нижчі стелі, але є ліфти, а в деяких будинках і сміттєпроводи, а також, що важливо — залізобетонні перекриття.

"Метражі двокімнаток у сталінках – від 48 до 58 квадратів, ціни – від 80 тисяч до 130 тисяч доларів", – каже Ірина Луханіна.

Які є пропозиції на ринку

На flatfy.ua Ірина Луханіна підшукала варіанти квартир у хрущовках, що розташовані в центрі Києва. Так у продажі є однокімнатна квартира площею 33 квадратних метрів на вулиці Лаврській. Там зроблено гарний ремонт, але ціна "кусається" – 87 тисяч доларів.

Насправді за такі гроші можна купити двокімнатну квартиру на вулиці Леоніда Первомайського. Житло з авторським ремонтом і антикварними меблями продають за 89,5 тисячі доларів.

Також є варіант двокімнатної квартири площею 42 квадрати на Кловському узвозі. Квартира має нове планування та сучасний ремонт. Ціна — 110 тисяч доларів. Є кухня-студія, спальня з гардеробною, замінені комунікації, встановлена тепла підлога.