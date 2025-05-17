Скільки потрібно працювати українцю, аби заробити на квартиру в Чехії
- Ціни на нерухомість в Чехії варіюються: від 1 800 євро за квадратний метр у Карлових Варах до 8 000 євро в Празі.
- Середня зарплата в Чехії: від 1 698,63 євро в Карлових Варах до 2 405 євро в Празі.
- Час, необхідний для накопичення на квартиру (50 квадратних метрів) при заощадженні 50% зарплати, становить від 9 років у Карлових Варах до 16 – 27 років у Празі.
Щоб назбирати на купівлю власного житла, в різних містах Чехії потрібна різна кількість часу. Наприклад, у Празі на це знадобиться 16 – 27 років, а у Карлових Варах – менш ніж 9.
Про те, скільки треба працювати жителям Чехії, щоб назбирати на квартиру, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Українцям видають гроші на оренду житла: кому і скільки
Ціни на квартири в містах Чехії
Відповідно до даних сайту integra-dom.com, ціни на нерухомість у популярних районах Чехії такі:
- Прага – столиця та інвестиційний лідер. Середня ціна за квадратний метр житла становить від 4 800 до 8 000 залежно від району.
- Брно – технологічний та освітній центр. Тут за квадрат житлової нерухомості в середньому просять 5 210 євро.
- Пльзень – промисловий центр із потенціалом зростання. Середня ціна за квадрат квартири в центрі міста – 3 600 євро.
- Острава – індустріальне місто, яке перебуває у процесі трансформації. За квадратний метр житла тут доведеться викласти приблизно 3 180 євро.
- Карлові Вари – курортне місто з інвестиційним потенціалом. Тут нерухомість найдешевша – квадрат продають за 1 800 євро.
Зарплати в містах Чехії
За інформацією зі сайту Czech Daily та BDEEX, середня зарплата у чеських містах така:
- Прага – 59 870 чеських крон (2 405 євро);
- Брно – 47 602 (1 912,26 євро);
- Пльзень – 46 581 (1 871,25 євро);
- Острава – 43 802 (1 759,61 євро);
- Карлові Вари – 42 284 (1 698,63 євро).
Скільки потрібно відкладати на квартиру
Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають у Чехії, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу у 50 квадратів.
За таких умов на власну квартиру можна відкласти за такий час:
- Прага – 16 – 27 років;
- Брно – майже 23 роки;
- Пльзень – 16 років;
- Острава – 15 років;
- Карлові Вари – менш ніж 9 років.