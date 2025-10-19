Ціни на житло в Німеччині значно відрізняються залежно від міста. Найдорожчі квартири – у Мюнхені, а найдоступніше помешкання можна знайти у Вупперталі.

Скільки коштує житло в різних містах Німеччини у жовтні 2025 року та як змінилися ціни за останній рік, 24 Канал розповідає з посиланням на Digital Daily News.

Яка вартість житла в містах Німеччини?

У 20 найбільших містах країни середня ціна квадратного метра становить 4 265,62 євро. Це на 3,43% більше, ніж рік тому. Квадрат подорожчав у більшості міст. Винятками є Білефельд, Бохум та Мюнхен, де ціни дещо знизилися. Ессен, Бонн та Дюссельдорф очолюють список, коли йдеться про зростання цін на нерухомість.

Міста з найвищими цінами на квартири:

Мюнхен – 7 441,19 євро за квадратний метр;

Франкфурт-на-Майні – 5 778,09 євро;

Гамбург – 5 301,42 євро;

Штутгарт – 5 150,57 євро;

Мюнстер – 5 036,85 євро;

Кельн – 5025,40 євро;

Дюссельдорф – 4 974,23 євро;

Берлін – 4 966,63 євро;

Бонн – 4 852,62 євро;

Нюрнберг – 4727,05 євро.

Міста з найнижчою вартістю житла:

Вупперталь – 2 498,08 євро за квадратний метр;

Дуйсбург – 2 533,83 євро;

Бохум – 2 923,22 євро;

Дортмунд – 3 051,90 євро;

Бремен – 3 267,42 євро;

Білефельд – 3 292,87 євро;

Ессен – 3 376,84 євро;

Лейпциг – 3 427,04 євро;

Дрезден – 3 780,73 євро;

Ганновер – 3 906,48 євро.

Зауважимо, що нерухомість у різних містах Німеччини дуже відрізняється за ціною. Квадрат у Мюнхені у 3 рази дорожчий від Вупперталя.



Як змінилися ціни на купівлю житла в Німеччині за рік / Інфографіка Digital Daily News

Які ціни на оренду житла?

За останній рік оренда житла подешевшала в більшості міст, найвідчутніше у Берліні, Лейпцигу та Бремені. Натомість винаймати житло стало дорожче в Дуйсбурзі, Ессені та Вупперталі.

Середні ціни на оренду за містами:

Дуйсбург – 8,66 євро за квадратний метр;

Вупперталь – 9,33 євро;

Бохум – 9,77 євро;

Ессен – 10,17 євро;

Дортмунд – 10,27 євро;

Білефельд – 10,44 євро;

Дрезден – 10,61 євро;

Лейпциг – 10,66 євро;

Ганновер – 12,17 євро;

Бремен – 12,20 євро;

Мюнстер – 13,69 євро;

Нюрнберг – 13,82 євро;

Бонн – 14,42 євро;

Кельн – 15,32 євро;

Дюссельдорф – 15,60 євро;

Берлін – 15,76 євро;

Гамбург – 16,41 євро;

Штутгарт – 17,88 євро;

Франкфурт-на-Майні – 18,81 євро;

Мюнхен – 22,07 євро.



Як змінилися ціни на оренду житла в Німеччині за рік / Інфографіка Digital Daily News

Довідка. Згідно з інформацією ODP, у Німеччині від 2022 року отримали тимчасовий захист приблизно 1 233 280 українських біженців. Значна кількість українців проживає в таких федеральних землях, як Баварія (зокрема Мюнхен і Нюрнберг), Баден-Вюртемберг (Штутгарт), Нижня Саксонія (Ганновер) та Гессен (Франкфурт-на-Майні).

Які ціни на квартири в інших країнах Європи?

В Європі найдорожче житло продають у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі – вартість одного квадратного метра тут перевищує 10 тисяч євро (понад 480 тисяч гривень). Натомість у країнах Східної та Південної Європи, зокрема в Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії та Албанії, ще можна знайти більш доступні варіанти.

У вересні 2025 року в більшості великих міст Польщі фіксували зниження цін на квартири в новобудовах. Лише у Варшаві та Вроцлаві ціни продовжували зростати. Найдорожча нерухомість, як і раніше, у столиці – там квадратний метр коштує 208,5 тисячі гривень.

У жодному з великих міст Чехії не зафіксовано зниження цін на житло – ні в річному, ні у квартальному розрізі. У третьому кварталі в Празі вартість вторинного житла зросла в середньому на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши майже 158 тисяч гривень за квадратний метр.