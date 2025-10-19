Цены на жилье в Германии значительно отличаются в зависимости от города. Самые дорогие квартиры – в Мюнхене, а самое доступное жилье можно найти в Вуппертале.

Сколько стоит жилье в разных городах Германии в октябре 2025 года и как изменились цены за последний год, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Digital Daily News.

Читайте также Аренда жилья в Европе: новые правила, которые почувствуют даже украинцы

Какова стоимость жилья в городах Германии?

В 20 крупнейших городах страны средняя цена квадратного метра составляет 4 265,62 евро. Это на 3,43% больше, чем год назад. Квадрат подорожал в большинстве городов. Исключениями являются Билефельд, Бохум и Мюнхен, где цены несколько снизились. Эссен, Бонн и Дюссельдорф возглавляют список, когда речь идет о росте цен на недвижимость.

Города с самыми высокими ценами на квартиры:

Мюнхен – 7 441,19 евро за квадратный метр;

Франкфурт-на-Майне – 5 778,09 евро;

Гамбург – 5 301,42 евро;

Штутгарт – 5 150,57 евро;

Мюнстер – 5 036,85 евро;

Кельн – 5025,40 евро;

Дюссельдорф – 4 974,23 евро;

Берлин – 4 966,63 евро;

Бонн – 4 852,62 евро;

Нюрнберг – 4727,05 евро.

Города с самой низкой стоимостью жилья:

Вупперталь – 2 498,08 евро за квадратный метр;

Дуйсбург – 2 533,83 евро;

Бохум – 2 923,22 евро;

Дортмунд – 3 051,90 евро;

Бремен – 3 267,42 евро;

Билефельд – 3 292,87 евро;

Эссен – 3 376,84 евро;

Лейпциг – 3 427,04 евро;

Дрезден – 3 780,73 евро;

Ганновер – 3 906,48 евро.

Заметим, что недвижимость в разных городах Германии очень отличается по цене. Квадрат в Мюнхене в 3 раза дороже Вупперталя.



Как изменились цены на покупку жилья в Германии за год / Инфографика Digital Daily News

Какие цены на аренду жилья?

За последний год аренда жилья подешевела в большинстве городов, наиболее ощутимо в Берлине, Лейпциге и Бремене. Зато снимать жилье стало дороже в Дуйсбурге, Эссене и Вуппертале.

Средние цены на аренду по городам:

Дуйсбург – 8,66 евро за квадратный метр;

Вупперталь – 9,33 евро;

Бохум – 9,77 евро;

Эссен – 10,17 евро;

Дортмунд – 10,27 евро;

Билефельд – 10,44 евро;

Дрезден – 10,61 евро;

Лейпциг – 10,66 евро;

Ганновер – 12,17 евро;

Бремен – 12,20 евро;

Мюнстер – 13,69 евро;

Нюрнберг – 13,82 евро;

Бонн – 14,42 евро;

Кельн – 15,32 евро;

Дюссельдорф – 15,60 евро;

Берлин – 15,76 евро;

Гамбург – 16,41 евро;

Штутгарт – 17,88 евро;

Франкфурт-на-Майне – 18,81 евро;

Мюнхен – 22,07 евро.



Как изменились цены на аренду жилья в Германии за год / Инфографика Digital Daily News

Справка. Согласно информации ODP, в Германии с 2022 года получили временную защиту примерно 1 233 280 украинских беженцев. Значительное количество украинцев проживает в таких федеральных землях, как Бавария (в частности Мюнхен и Нюрнберг), Баден-Вюртемберг (Штутгарт), Нижняя Саксония (Ганновер) и Гессен (Франкфурт-на-Майне).

Какие цены на квартиры в других странах Европы?

В Европе самое дорогое жилье продают в Люксембурге, Мюнхене и Париже – стоимость одного квадратного метра здесь превышает 10 тысяч евро (более 480 тысяч гривен). Зато в странах Восточной и Южной Европы, в частности в Греции, Словакии, Хорватии, Словении и Албании, еще можно найти более доступные варианты.

В сентябре 2025 года в большинстве крупных городов Польши фиксировали снижение цен на квартиры в новостройках. Только в Варшаве и Вроцлаве цены продолжали расти. Самая дорогая недвижимость, по-прежнему, в столице – там квадратный метр стоит 208,5 тысячи гривен.

Ни в одном из крупных городов Чехии не зафиксировано снижение цен на жилье – ни в годовом, ни в квартальном разрезе. В третьем квартале в Праге стоимость вторичного жилья выросла в среднем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 158 тысяч гривен за квадратный метр.