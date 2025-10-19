Цены на квартиры в Германии: сколько стоит жилье в городах, где много украинцев
- В 20 крупнейших городах Германии средняя цена квадратного метра жилья составляет 4 265,62 евро, что на 3,43% больше, чем год назад.
- Мюнхен имеет самые высокие цены на квартиры.
Цены на жилье в Германии значительно отличаются в зависимости от города. Самые дорогие квартиры – в Мюнхене, а самое доступное жилье можно найти в Вуппертале.
Сколько стоит жилье в разных городах Германии в октябре 2025 года и как изменились цены за последний год, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Digital Daily News.
Какова стоимость жилья в городах Германии?
В 20 крупнейших городах страны средняя цена квадратного метра составляет 4 265,62 евро. Это на 3,43% больше, чем год назад. Квадрат подорожал в большинстве городов. Исключениями являются Билефельд, Бохум и Мюнхен, где цены несколько снизились. Эссен, Бонн и Дюссельдорф возглавляют список, когда речь идет о росте цен на недвижимость.
Города с самыми высокими ценами на квартиры:
- Мюнхен – 7 441,19 евро за квадратный метр;
- Франкфурт-на-Майне – 5 778,09 евро;
- Гамбург – 5 301,42 евро;
- Штутгарт – 5 150,57 евро;
- Мюнстер – 5 036,85 евро;
- Кельн – 5025,40 евро;
- Дюссельдорф – 4 974,23 евро;
- Берлин – 4 966,63 евро;
- Бонн – 4 852,62 евро;
- Нюрнберг – 4727,05 евро.
Города с самой низкой стоимостью жилья:
- Вупперталь – 2 498,08 евро за квадратный метр;
- Дуйсбург – 2 533,83 евро;
- Бохум – 2 923,22 евро;
- Дортмунд – 3 051,90 евро;
- Бремен – 3 267,42 евро;
- Билефельд – 3 292,87 евро;
- Эссен – 3 376,84 евро;
- Лейпциг – 3 427,04 евро;
- Дрезден – 3 780,73 евро;
- Ганновер – 3 906,48 евро.
Заметим, что недвижимость в разных городах Германии очень отличается по цене. Квадрат в Мюнхене в 3 раза дороже Вупперталя.
Как изменились цены на покупку жилья в Германии за год / Инфографика Digital Daily News
Какие цены на аренду жилья?
За последний год аренда жилья подешевела в большинстве городов, наиболее ощутимо в Берлине, Лейпциге и Бремене. Зато снимать жилье стало дороже в Дуйсбурге, Эссене и Вуппертале.
Средние цены на аренду по городам:
- Дуйсбург – 8,66 евро за квадратный метр;
- Вупперталь – 9,33 евро;
- Бохум – 9,77 евро;
- Эссен – 10,17 евро;
- Дортмунд – 10,27 евро;
- Билефельд – 10,44 евро;
- Дрезден – 10,61 евро;
- Лейпциг – 10,66 евро;
- Ганновер – 12,17 евро;
- Бремен – 12,20 евро;
- Мюнстер – 13,69 евро;
- Нюрнберг – 13,82 евро;
- Бонн – 14,42 евро;
- Кельн – 15,32 евро;
- Дюссельдорф – 15,60 евро;
- Берлин – 15,76 евро;
- Гамбург – 16,41 евро;
- Штутгарт – 17,88 евро;
- Франкфурт-на-Майне – 18,81 евро;
- Мюнхен – 22,07 евро.
Как изменились цены на аренду жилья в Германии за год / Инфографика Digital Daily News
Справка. Согласно информации ODP, в Германии с 2022 года получили временную защиту примерно 1 233 280 украинских беженцев. Значительное количество украинцев проживает в таких федеральных землях, как Бавария (в частности Мюнхен и Нюрнберг), Баден-Вюртемберг (Штутгарт), Нижняя Саксония (Ганновер) и Гессен (Франкфурт-на-Майне).
Какие цены на квартиры в других странах Европы?
В Европе самое дорогое жилье продают в Люксембурге, Мюнхене и Париже – стоимость одного квадратного метра здесь превышает 10 тысяч евро (более 480 тысяч гривен). Зато в странах Восточной и Южной Европы, в частности в Греции, Словакии, Хорватии, Словении и Албании, еще можно найти более доступные варианты.
В сентябре 2025 года в большинстве крупных городов Польши фиксировали снижение цен на квартиры в новостройках. Только в Варшаве и Вроцлаве цены продолжали расти. Самая дорогая недвижимость, по-прежнему, в столице – там квадратный метр стоит 208,5 тысячи гривен.
Ни в одном из крупных городов Чехии не зафиксировано снижение цен на жилье – ни в годовом, ни в квартальном разрезе. В третьем квартале в Праге стоимость вторичного жилья выросла в среднем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 158 тысяч гривен за квадратный метр.