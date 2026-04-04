Ринок житла в Польщі змінюється: де ціни падають, а де – зростають

Ціни на житло в новобудовах Польщі більше не зростають рівномірно по всій країні. У дорогих містах вони почали знижуватися, тоді як у дешевших – навпаки демонструють зростання.

Чому в дорогих містах Польщі житло дешевшає?

Попри пожвавлення попиту, ринок нового житла в Польщі показує неоднорідну динаміку. Про це йдеться у матеріалі на Rzeczpospolita.

У річному вимірі ціни на новобудови зросли приблизно на 1,5%, однак з урахуванням інфляції це фактично означає їхнє реальне зниження.

Водночас у частині найбільших і найдорожчих міст Польщі зафіксували падіння середньої ціни квадратного метра:

у Кракові вона знизилася приблизно на 2%;

у Вроцлаві – на 3,2%;

у Любліні – на 1,9% у річному вимірі.

Ключова причина – не масові знижки, а зміна пропозиції. Девелопери виводять на ринок більше квартир у дешевших локаціях, що автоматично знижує середню вартість житла.

Де в Польщі ціни зростають і чому?

На відміну від дорогих міст, у доступніших локаціях Польщі житло продовжує дорожчати.

Найбільше зростання зафіксували:

у Тримісті (міста: Гданськ, Сопот та Гдиня) – на 7,8% за рік;

Познані – на 5%;

Бидгощі – на 4,7%,

агломерації Сілезії (наприклад, місто Катовіце) – на 2,8%.

Навіть у великих містах, як-от Варшава (+0,8%) чи Лодзь (+0,4%), ціни формально зростають, але повільніше за інфляцію, тобто фактично стагнують.

Загалом зміни на ринку є помірними: у більшості міст коливання становлять лише кілька відсотків, однак сам тренд "розходження" стає дедалі помітнішим.

Яка ситуація на вторинці?

На вторинному ринку житла в Польщі, як пише Business Insider, знову фіксують зростання цін. Зокрема, у більшості великих міст вартість квартир за останні місяці підвищилася на кілька відсотків у річному вимірі, тоді як у Варшаві ціни залишаються відносно стабільними без різких стрибків. У таких містах, як Краків чи Вроцлав, подорожчання було помітнішим через обмежену кількість пропозицій на ринку.

Аналітики зазначають, що попит поступово відновлюється, а дефіцит якісного житла підтримує тенденцію до зростання цін навіть на вторинному ринку.

Що означає ситуація на ринку Польщі для українців?

Польський ринок житла демонструє важливий сигнал: після періоду стрімкого зростання ціни починають залежати від конкретного міста та сегмента. У дорогих містах Польщі з'являється більше доступних варіантів завдяки новій пропозиції, тоді як у дешевших – попит підтримує поступове зростання цін.

Для українців, які розглядають купівлю житла в Польщі, це означає ширший вибір стратегій: у великих містах можна шукати вигідніші пропозиції, а в дешевших – не варто надто відкладати рішення, адже там ціни можуть і надалі повільно зростати.

Чому оренда житла в Польщі виходить дорожчою, ніж здається?

Оренда помешкання в Польщі часто обходиться дорожче, ніж вказано в оголошеннях, через складну структуру платежів. Окрім базової орендної плати, орендарі сплачують czynsz. Це адміністративний внесок за утримання будинку, а також окремо комунальні послуги й інтернет. У результаті фактична вартість житла може бути на сотні злотих вищою і сягати понад 4 – 4,5 тисячі злотих на місяць.