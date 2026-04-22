Попит на квартири "під ключ" зріс удвічі: чи вигідно це покупцям

Попит на квартири з готовим ремонтом в Україні різко зріс і вже формує окремий сегмент ринку. Покупці дедалі частіше обирають варіант "заїжджай і живи", навіть попри вищу ціну.

Чому українці частіше обирають квартири з ремонтом "під ключ"?

Інтерес до такого житла почав активно зростати після 2022 року, коли багато українців змінювали місце проживання і шукали варіанти для швидкого заселення, розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець у коментарі "Мінфіну".

Найбільший попит сформувався у західних областях, зокрема у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.

Якщо у 2023 році частка запитів на квартири з ремонтом становила 15 – 20%, то у 2025 році вона зросла до 40 – 50%. У 2026 році цей показник тримається приблизно на рівні половини всіх звернень.

В умовах, коли дорожчають будівельні матеріали, бракує кваліфікованих майстрів, а кошториси часто зростають уже в процесі робіт, дедалі більше людей воліють уникнути окремого тривалого й витратного ремонту. Фактично йдеться не лише про оздоблення, а про передбачуваність бюджету, контрольованість строків і менший побутовий стрес,

– зазначила Маріанна Бігунець.

Також люди намагаються уникнути організаційних труднощів. Пошук бригади, контроль ремонту та закупівля матеріалів потребують часу і додаткових зусиль, тому готовий варіант сприймають як простіше рішення.

Де найбільше пропозицій і як це впливає на ціни?

Найбільше квартир із ремонтом продають у західних областях, а також у Києві та Одесі. Водночас пропозиція розподіляється нерівномірно: близько 40% припадає на західні області, приблизно 45% – на Київ і область, ще 15% – на Одесу.

Ціни відрізняються залежно від міста. У квітні 2026 року середня вартість квадратного метра у новобудовах становить близько 1 420 доларів у Львові, 1 310 доларів у Києві, 1 180 доларів в Одесі та приблизно 1 150 – 1 160 доларів в Ужгороді.

Квартири з ремонтом зазвичай коштують на 10 – 20% дорожче, ніж аналогічні без оздоблення. Частину цієї різниці покривають майбутні витрати, яких покупець уникає.

До слова, за словами експертки ринку нерухомості Ірини Луханіної у коментарі 24 Каналу, ще донедавна орієнтиром були 5 – 7 тисяч гривень за квадратний метр, однак зараз такі ціни фактично залишилися в минулому.

Самостійний ремонт у новобудові стартує від 250 доларів за квадратний метр без матеріалів і від 500 доларів разом із матеріалами. Тобто навіть простий ремонт без ексклюзивних дизайнів може обійтися у 12 - 20 тисяч гривень за квадратний метр.

