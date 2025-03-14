Не допоможуть навіть досвідчені рієлтори: що робить продаж квартири неможливим

Продає квартири у середньому займає від кількох місяців до пів року. Однак деякі помешкання взагалі не вдається продати через певні обмеження.

Що це за обмеження, через які навіть досвідчені рієлтори не можуть продати нерухомість, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Причини, які блокують продаж квартири

Квартиру може бути важко продати через завищені ціни, сезонність, ситуацію в країні та відсутність попиту на конкретне житло. Однак інколи справа не у зовнішніх чинниках, а в самому житлі. Основні причини, через які не вдається продати квартиру, можна поділити на 3 категорії:

фінансові обмеження – застава, заборгованість, іпотека;

юридичні труднощі – наявність декількох власників, права неповнолітніх, арешт;

господарські проблеми – незаконні перепланування, борги за комуналку, відключення від комунікацій.

Фінансові обмеження

Квартира – у заставі. Якщо помешкання перебуває у заставі за кредитом або іншими борговими зобов'язаннями, його неможливо продати без згоди кредитора. Наприклад, квартира, яку взяли в іпотеку, – власник залишається боржником банку, поки повністю не виплатить позику.

Борги за компослуги хоча і не є прямою забороною на угоду, однак можуть стати суттєвою перешкодою. Покупці часто відмовляються від такої нерухомості, бо не хочуть разом з житлом отримати ще й борги.



Проблеми можуть виникнути через встановлення в історичних будинках пластикових вікон / Фото ЛМР

Юридичні складнощі

Співвласники не погоджуються на продаж. Якщо житло має не одного власника, то продати його можна, якщо погодять усі. В іншому випадку угода зривається.

Власник – дитина. Якщо частка у квартирі належить неповнолітній людині, то для продажу потрібен дозвіл органів опіки.

Квартира під арештом. Якщо на помешкання наклали арешт через борги або воно є предметом судового розгляду, продати його неможливо, не владнавши юридичні питання.

Господарські проблеми

Незаконне перепланування або добудова. Якщо покупець придбає нерухомість, в якій попередній власник щось добудував або змінив без узгодження з відповідними органами, йому доведеться або узаконювати зміни, або повертати квартиру до попереднього стану.

Незаконні конструкції. Проблеми у нового власника можуть виникнути й через те, що попередній встановив пластикові вікна в історичних будівлях або незаконно під'єднав газ.

Відключення від комунікацій. Якщо у квартирі через борги або порушення відключили світло, воду, газ, її продаж ускладниться. Покупці не зацікавлені платити за відновлення комунікацій.

Підсумовуючи, зауважимо, що перед продажем квартири слід перевірити всі можливі обмеження та усунути їх.