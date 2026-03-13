Український бізнесмен Кріппа має понад 60 об'єктів нерухомості в Дубаї

Український бізнесмен Максим Кріппа за останні роки став власником десятків об'єктів нерухомості в Дубаї. Про це йдеться у міжнародному журналістському розслідуванні Dubai Unlocked.

Яку нерухомість у Дубаї має Максим Кріппа?

Журналісти встановили, що Максим Кріппа став власником понад 60 об'єктів нерухомості у Дубаї, йдеться у відеоматеріалі "Слідства.Інфо".

Серед об'єктів – квартири у престижних комплексах Address Harbour Point, Address Sky View, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, Grande та Vida Residences Dubai Marina. Частина з них розташована поруч із центром міста та хмарочосом Burj Khalifa.

Хмарочоси, у яких розташована нерухомість Максима Кріппи / Фото з відкритих джерел

У розслідуванні також згадуються об'єкти у відомих курортних і готельних проєктах. Зокрема, йдеться про The Palm Tower та Royal Atlantis Resort & Residences на острові Palm Jumeirah, а також готельний комплекс FIVE LUXE.

У коментарі журналістам "Слідства.Інфо" у пресслужбі Кріппи підтвердили, що бізнесмен веде підприємницьку діяльність у країнах Близького Сходу. Водночас деталі інвестиційного портфеля там не розкривають.

Хто такий Максим Кріппа і чим він відомий?

Максим Кріппа – український бізнесмен, який понад 20 років займається підприємництвом. За словами заступника головного редактора "Економічної правди" Олександра Колесніченка, на початку кар'єри його діяльність була пов'язана з бізнесом у сфері азартних ігор.

Останніми роками Кріппа інвестує у великі об'єкти нерухомості в Україні. Зокрема, у матеріалі згадується бізнес-центр "Парус" у Києві, готелі "Україна" і "Дніпро", стоянка катерів і яхт на Дніпрі та інвестиції у житлову нерухомість.

Крім нерухомості, бізнесмен інвестує у сферу кіберспорту та ігрової індустрії. Його називають власником кіберспортивної організації NAVI, а також інвестором студії GSC Game World, яка працює над серією ігор S.T.A.L.K.E.R.

Тут більше питання виникає не до конкретних об'єктів і не до того, у що він інвестує, а все-таки до походження коштів. Мало хто в Україні може собі дозволити купувати такі об'єкти і платити за них живими грошима,

– зазначає Олександр Колесніченко

До слова, у матеріалі "Економічної Правди" повідомляють, що "Кріппа може виступати "обкладинкою", яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади".

