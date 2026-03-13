Український бізнесмен Кріппа має понад 60 об'єктів нерухомості в Дубаї
- Максим Кріппа володіє понад 60 об'єктами нерухомості в Дубаї, включаючи престижні комплекси Address Harbour Point та Palm Beach Towers.
- Кріппа також інвестує в кіберспорт, є власником організації NAVI та інвестором студії GSC Game World.
Український бізнесмен Максим Кріппа за останні роки став власником десятків об'єктів нерухомості в Дубаї. Про це йдеться у міжнародному журналістському розслідуванні Dubai Unlocked.
Яку нерухомість у Дубаї має Максим Кріппа?
Журналісти встановили, що Максим Кріппа став власником понад 60 об'єктів нерухомості у Дубаї, йдеться у відеоматеріалі "Слідства.Інфо".
Серед об'єктів – квартири у престижних комплексах Address Harbour Point, Address Sky View, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, Grande та Vida Residences Dubai Marina. Частина з них розташована поруч із центром міста та хмарочосом Burj Khalifa.
Хмарочоси, у яких розташована нерухомість Максима Кріппи / Фото з відкритих джерел
У розслідуванні також згадуються об'єкти у відомих курортних і готельних проєктах. Зокрема, йдеться про The Palm Tower та Royal Atlantis Resort & Residences на острові Palm Jumeirah, а також готельний комплекс FIVE LUXE.
У коментарі журналістам "Слідства.Інфо" у пресслужбі Кріппи підтвердили, що бізнесмен веде підприємницьку діяльність у країнах Близького Сходу. Водночас деталі інвестиційного портфеля там не розкривають.
Хто такий Максим Кріппа і чим він відомий?
Максим Кріппа – український бізнесмен, який понад 20 років займається підприємництвом. За словами заступника головного редактора "Економічної правди" Олександра Колесніченка, на початку кар'єри його діяльність була пов'язана з бізнесом у сфері азартних ігор.
Останніми роками Кріппа інвестує у великі об'єкти нерухомості в Україні. Зокрема, у матеріалі згадується бізнес-центр "Парус" у Києві, готелі "Україна" і "Дніпро", стоянка катерів і яхт на Дніпрі та інвестиції у житлову нерухомість.
Крім нерухомості, бізнесмен інвестує у сферу кіберспорту та ігрової індустрії. Його називають власником кіберспортивної організації NAVI, а також інвестором студії GSC Game World, яка працює над серією ігор S.T.A.L.K.E.R.
Тут більше питання виникає не до конкретних об'єктів і не до того, у що він інвестує, а все-таки до походження коштів. Мало хто в Україні може собі дозволити купувати такі об'єкти і платити за них живими грошима,
– зазначає Олександр Колесніченко
До слова, у матеріалі "Економічної Правди" повідомляють, що "Кріппа може виступати "обкладинкою", яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади".
Як конфлікт на Близькому Сході вплинув на ціни у Дубаї?
Ринок нерухомості Дубая почав стрімко втрачати темпи після загострення ситуації на Близькому Сході. На тлі конфлікту ціни на житло просіли, а частина інвесторів поставила угоди на паузу.
Ціни на преміумапартаменти в Дубаї знизилися приблизно на 20%. Вартість номерів в готелях, таких як Burj Al Arab і Atlantis The Royal, впала на понад 50%.