В Індії побудували міст, який вражає своєю формою: чому людям він не сподобався
- В індійському штаті Мадгья-Прадеш побудували міст з різким поворотом.
- Місцеві мешканці критикують міст, влада вже відреагувала.
В індійському штаті Мадгья-Прадеш звели міст із незвичною конструкцією – на його проїжджій частині передбачено різкий поворот під кутом 90 градусів. На реалізацію проєкту витратили чималу суму.
Про зведення моста та реакцію людей на нього 24 Канал розповідає з посиланням на The Times of India.
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Незвичний міст в Індії
В Індії побудували оригінальний міст. За задумом, споруда мала покращити транспортне сполучення між районами Махамай Ка Баг, Пушпа Нагар, залізничним вокзалом і Новим Бхопалом, а також зменшити навантаження на дороги, якими щодня користується приблизно 300 тисяч людей.
На міст в Індії витратили понад 2 мільйони доларів.
Проте міст став об'єктом обговорень і критики серед місцевих мешканців, які поставили під сумнів його доцільність. Багатьох здивував небезпечний різкий поворот, що може створити труднощі для водіїв.
Представники влади, відповідальні за будівництво, пояснили, що були обмежені у виборі через нестачу вільної землі та близькість станції метро. За їх словами, проєкт змінювали тричі, намагаючись адаптувати його до умов.
Залізничний департамент не вніс правок до плану і зрештою затвердив будівництво, попри нетипове розташування конструкції.
Який вигляд має нетиповий міст в Індії, який критикують місцеві: дивіться відео
Як розв'язуватимуть проблему
Наразі уряд обіцяє внести корективи: залізничні служби виділять додаткову територію, а поворот на мосту буде згладжено для забезпечення безпечного руху.
У зв'язку з ситуацією, влада штату усунула з посад сімох інженерів. Підрядника та проєктну компанію Puneet Chaddha внесли до чорного списку.