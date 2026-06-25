Модульний будинок може коштувати 600 тисяч гривень: які витрати не показує реклама

Збірні будинки з маркетплейсів у рекламі виглядають як шанс отримати власне житло за ціною ремонту або невеликої квартири. Та після замовлення з'ясовується, що сума на сайті – лише початок витрат, а не повна вартість готового будинку.

Скільки коштують збірні будинки з AliExpress і Temu

Як пише Daily Mail, найдоступніші моделі таких будинків стартують приблизно від 10 тисяч фунтів стерлінгів, тобто близько 600 тисяч гривень.

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Саме ця ціна й робить їх популярними в соцмережах: у рекламі покупцям показують майже готове житло зі спальнями, ванними кімнатами, а іноді навіть із сонячними панелями.

Втім, дешевими виглядають насамперед базові варіанти. Дорожчий будинок на AliExpress коштує близько 3,7 мільйона гривень. У ньому є дві спальні, дві вітальні та два балкони. Якщо об'єднати три такі модулі, можна отримати шестикімнатне житло, але його вартість зросте до 11,1 мільйона гривень.

У дорожчих комплектаціях покупцям пропонують мармурову підлогу, голосове керування, скляні світлові ліхтарі, підігрів підлоги, проєкційне обладнання та автоматизовані штори. Частина контейнерних будинків має довжину приблизно 6 – 12 метрів, є й більші варіанти.

Які витрати чекають після купівлі модульного будинку

Та головна проблема починається після замовлення. Купівля будинку на маркетплейсі не означає, що людина одразу отримує житло, яке можна поставити на ділянці й заселитися.

До вартості можуть додатися доставка, імпортні мита, ПДВ, послуги крана, фундамент, підготовка ділянки, підключення комунікацій, погодження проєкту та будівельний контроль. Навіть якщо продавець обіцяє безкоштовну доставку з китайської провінції Хенань, чекати на будинок у середньому доведеться близько двох місяців.

Після цього власнику все одно треба окремо розв'язати питання з водою, електрикою та іншими комунікаціями. Такий будинок не можна просто поставити на ґрунт – для стабільності конструкції потрібен бетонний фундамент, інакше є ризик просідання.

Чому дешевий будинок з маркетплейса може стати проблемою

Експерти звертають увагу, що модульний будинок має бути спроєктований під конкретний клімат, ділянку та орієнтацію. Важливими стають теплоізоляція, герметичність, вентиляція, ризик перегрівання і довговічність матеріалів.

Окрема проблема – дозволи. Якщо будинок встановлюють на термін понад 28 днів, зазвичай потрібне погодження місцевої влади. Процедура може бути тривалою та дорогою. В Україні модульний будинок теж не завжди можна просто привезти й поставити на ділянці. Якщо поставити будинок без дозволу, його можуть визнати самочинним будівництвом і власник отримає штраф.

У відгуках коментатори розповіли, що ризики можуть бути не лише юридичними. Під час транспортування будинок може пошкодитися, після встановлення можуть з'явитися протікання, а сама конструкція не завжди добре витримує сильне навантаження.

Скільки може коштувати залити фундамент

Будівництво приватного будинку починається з фундаменту, і саме цей етап часто забирає помітну частину бюджету. Українець показав, скільки йому коштували роботи під одноповерховий будинок у 2026 році.

Загальна сума разом із матеріалами та роботою становила 13 800 доларів. Водночас чоловік не уточнив, скільки саме матеріалів використали під час будівництва.