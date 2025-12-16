Додаткове фінансування "єОселі": скільки українців зможуть придбати житло у 2026 році

Уряд розширив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя", завдяки чому ще близько 18 тисяч українських сімей зможуть придбати власне житло. Паралельно держава запускає механізм житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які можна оформити через застосунок "Дія".

Що змінилося у програмі "єОселя"?

Держава ухвалила рішення про додаткове фінансування "єОселі", що дозволяє суттєво розширити коло учасників програми, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Дивіться також Безпечна купівля житла: як перевірити квартиру при покупці

Сім'ї, які досі не мали змоги скористатися пільговим іпотечним кредитуванням через обмежені ресурси, у 2026 році можуть це зробити. Завдяки новому рішенню можливість отримати житло з'явиться ще у 18 тисяч родин по всій країні.

"єОселя" залишається ключовим інструментом державної житлової політики. Вона передбачає довгостроковий кредит на купівлю квартири або будинку за фіксованою пільговою ставкою.

Важливо! Участь у програмі орієнтована на тих, хто не має власного житла або живе у помешканні меншої за норму площі.

Хто може скористатися пільговою іпотекою?

Подати заявку на участь у програмі можуть громадяни України віком від 18 до 70 років. Окремі умови передбачені для пріоритетних категорій, зокрема військовослужбовців, ветеранів, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей. Для них діють нижчі відсоткові ставки – 3%.

Кредит надається на строк до 20 років, а обов'язковий перший внесок залежить від віку позичальника та типу житла. Важливою умовою є офіційно підтверджений дохід, який дозволяє закрити кредит.

Як подати заявку на "єОселю"?

Процес подачі максимально цифровізований. Заявка формується онлайн через застосунок Дія, де користувач обирає банк та перевіряє свою відповідність умовам програми. Після попереднього схвалення залишається підібрати житло, яке відповідає встановленим вимогам, та завершити оформлення документів у банку.

Що таке житловий ваучер для ВПО?

Крім "єОселі", держава запускає новий інструмент підтримки – житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, зазначають у Міністерстві розвитку громад.

Електронний сертифікат номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла або інвестування в його будівництво.

Хто може отримати житловий ваучер?

На першому етапі програма орієнтована на ВПО, які втратили житло та не мають нерухомості на підконтрольній території. Пріоритет надається ветеранам, учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку також можна через Дію, без необхідності звертатися до установ офлайн.

У чому різниця між "єОселею" та ваучером?

Головна відмінність полягає у форматі допомоги. "єОселя" – це пільговий кредит, який потрібно поступово повертати банку, тоді як житловий ваучер є державною підтримкою фіксованого розміру. Обидва механізми мають на меті зробити власне житло доступнішим для українців.

Коли можна подати заявку на житловий ваучер?