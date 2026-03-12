Частку у квартирі можна продати без згоди співвласників: як це зробити

Продати частку у квартирі в Україні можна навіть без згоди інших співвласників. Однак закон зобов'язує власника спочатку запропонувати свою частку іншим співвласникам і лише після цього продавати її сторонній людині.

Чи можна продати частку у квартирі без згоди співвласників?

Українське законодавство дозволяє власнику розпоряджатися своєю часткою у спільній частковій власності, пише Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Це означає, що він може продати її навіть без прямої згоди інших співвласників квартири.

Водночас діє правило переважного права купівлі. Інші співвласники мають першочергове право викупити частку, яку планують продати. Тому власник не може одразу укласти угоду з третьою особою.

Спочатку він повинен запропонувати купівлю частки іншим співвласникам. У повідомленні необхідно вказати ціну та умови продажу. Якщо співвласники погоджуються, угоду укладають із ними.

Важливо! Якщо ж вони відмовляються або не відповідають у визначений строк, власник отримує право продати частку іншому покупцю.

Як правильно повідомити співвласників про продаж?

Співвласників потрібно офіційно повідомити про намір продати частку у квартирі. У повідомленні обов'язково зазначають вартість частки та умови майбутньої угоди, повідомляє АН "Маяк".

Саме на таких умовах частку потім можна буде продати сторонній людині. Змінювати ціну після цього не можна, адже це може стати підставою для оскарження угоди.

Під час оформлення продажу нотаріус перевіряє, чи було виконано цю вимогу. Підтвердження того, що співвласників повідомили про продаж, входить до документів, які перевіряють перед посвідченням договору.

Якщо власник продасть свою частку без такого повідомлення, співвласник може звернутися до суду. У такому випадку він має право вимагати перевести на нього права покупця на тих самих умовах, за якими була укладена угода.

Які документи потрібні для продажу частки у квартирі?

Для укладення договору купівлі-продажу нотаріусу потрібно подати документи, які підтверджують особу продавця та його право власності на нерухомість.

Зазвичай подають:

паспорт продавця;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на квартиру або її частку.

Який документ підтверджує право власності у 2026 році?