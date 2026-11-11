Без оцінки квартиру не продати: що зміниться для власників нерухомості

Продаж квартири або оформлення спадщини можуть зупинити через відсутність оцінки нерухомості. В Україні ухвалили новий закон, який змінює правила визначення вартості майна, проте обов'язкова оцінка потрібна не всім власникам і спадкоємцям.

Чи можна продати квартиру або оформити спадщину без оцінки

Як зазначено у законодавстві, для продажу квартири власник повинен підтвердити її оціночну вартість. Це можна зробити безплатно, отримавши електронну довідку, або замовити звіт у професійного оцінювача.

Нотаріус перевіряє документ перед укладенням договору. Якщо немає ні довідки, ні зареєстрованого звіту, оформити продаж не вдасться.

Зі спадщиною правила інші. Діти, батьки, чоловік або дружина, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки можуть успадкувати квартиру без визначення її вартості для оподаткування. Для них діє нульова ставка податку. Натомість спадкоємцям, які повинні сплачувати податок, вартість нерухомості необхідно визначити. Це стосується, зокрема, дальших родичів та окремих випадків спадкування за участю нерезидентів.

Що змінює новий закон про оцінку нерухомості

Закон №5020-IX набув чинності 27 жовтня 2026 року, але його основні положення почнуть діяти 27 квітня 2028 року. Документ передбачає нові реєстри оцінювачів і звітів про оцінку майна. Звіти, для яких реєстрація обов'язкова, без неї не матимуть юридичної сили.

Нові правила також посилять контроль за оцінювачами, щоб запобігти заниженню вартості нерухомості. Податкові ставки не зміняться, проте вища оцінка може збільшити суму податку. Водночас закон не скасовує безплатну автоматичну оцінку та не зобов'язує всіх власників замовляти платні послуги.

Важливо! Експерти прогнозують, що професійна оцінка може подорожчати на 30 – 50%. Зараз така послуга для оформлення спадщини коштує приблизно 1 500 – 3 000 гривень. Якщо прогноз справдиться, ціни можуть зрости до 1 950 – 4 500 гривень.

Нагадаємо, після купівлі квартири новий власник має зареєструвати право власності. У 2026 році звичайна реєстрація за 5 робочих днів коштує 330 гривень, а за термінове оформлення доведеться заплатити до 16 640 гривень.