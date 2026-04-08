Прописка зриває продаж квартир: чому покупці відмовляються

Продати квартиру в Україні у 2026 році може завадити не лише ціна чи стан житла, а й зареєстровані мешканці. Саме прописка сторонніх осіб часто відлякує покупців і затягує угоди.

Водночас закон не забороняє продавати таке житло, але на практиці саме цей фактор стає причиною відмов або складних переговорів, пише адвокатське бюро "Юрконсалт".

Чи можна продати квартиру з прописаною людиною?

У 2026 році ситуації, коли у квартирі залишаються зареєстровані люди, трапляються часто. Через війну та виїзд за кордон багато власників не можуть оперативно зняти їх з реєстрації, тому виставляють житло на продаж так.

Важливо, що прописка не дає права власності, розповідає ЛУН. Для продажу достатньо рішення власника або співвласників, а згода зареєстрованих осіб не потрібна.

Чому покупці уникають таких угод?

Проблема виникає не через закон, а через ризики, які бачать покупці. Найчастіше їх насторожує:

імовірність, що зареєстрована людина фактично залишиться жити у квартирі;

труднощі з оформленням субсидій;

ризик, що виписка затягнеться після підписання договору.

Через це покупці частіше обирають квартири без зареєстрованих осіб, навіть якщо вони дорожчі або варіантів менше.

Щоб зменшити ці ризики, юристи радять одразу прописувати у договорі чіткі умови. Зокрема, вказати строк, у який продавець має зняти всіх мешканців з реєстрації.

Як прописка впливає на продаж житла?

Наявність зареєстрованих людей не блокує продаж напряму, але ускладнює сам процес. Сторони довше узгоджують умови, а покупці часто просять додаткові гарантії або знижку.

Угоди можуть затягуватися через необхідність домовлятися про строки виписки або підтвердження цього процесу. Особливо складно, якщо людина перебуває за кордоном або не виходить на зв'язок.

Чи можна виписати людину без її згоди?