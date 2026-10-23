Маєте техпаспорт на квартиру: чи можна з ним продати або подарувати житло

Наявність техпаспорта на квартиру ще не гарантує, що власник зможе без проблем її продати чи подарувати. Особливо це стосується житла, документи на яке оформлювали багато років тому.

Чи можна продати або подарувати квартиру з одним техпаспортом

Технічний паспорт містить інформацію про площу квартири, її планування, поверх та інші характеристики. Однак цей документ не підтверджує право власності на нерухомість. Навіть якщо він оформлений на ім'я власника, його самого недостатньо для продажу чи дарування житла, пише 24 Канал.

Важливо! Техпаспорт може входити до пакета документів, необхідних для оформлення угоди, але не замінює правовстановлювальних документів. Підтвердити право власності можна договором купівлі-продажу чи дарування, свідоцтвом про право на спадщину або рішенням суду. Самого техпаспорта також недостатньо для підтвердження права на квартиру під час оформлення спадщини.

Відомості про зареєстроване право власності зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У витягу з нього зазначають власника, адресу квартири, дату реєстрації та документ, на підставі якого людина отримала нерухомість. Для оформлення продажу чи дарування нотаріусу також знадобляться паспорт, податковий номер та інші документи залежно від конкретної ситуації.

Що робити, якщо право власності на квартиру не зареєстроване

Власники квартир, придбаних або приватизованих до 2013 року, можуть зіткнутися з відсутністю інформації про житло в електронному реєстрі. Раніше права на нерухомість оформлювали, зокрема, через БТІ, тому частина відомостей досі зберігається лише в паперових архівах.

Відсутність запису в сучасному реєстрі не означає, що людина втратила право власності на квартиру. Проте перед продажем або даруванням житла може знадобитися державна реєстрація раніше набутого права.

Для цього можна звернутися до нотаріуса, державного реєстратора або ЦНАП. Якщо право власності виникло до 2013 року, зареєструвати його можна також через портал Дія. Для подання заяви онлайн потрібні документи, що підтверджують право власності, та електронний підпис.

Якщо правовстановлювальні документи загубилися, підтвердити право на квартиру в окремих випадках можна за допомогою архівних відомостей БТІ. Коли необхідні документи не збереглися і встановити право власності іншим способом неможливо, питання може потребувати вирішення через суд.

Нагадаємо, власнику квартири можуть відмовити в реєстрації права власності навіть за наявності всіх документів. Причиною можуть стати помилки в документах, розбіжності в державному реєстрі або обмеження щодо нерухомості.