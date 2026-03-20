Хочете продати житло на ТОТ: які ризики виникають ще до угоди

Продаж житла на тимчасово окупованих територіях може обернутися для українців не лише втратою майна, а й проблемами із законом. Ризики виникають ще до укладення угоди і стосуються як поїздки, так і самого оформлення.

Чому поїздка для продажу житла може стати порушенням?

Проблеми можуть початися ще до підписання документів. Щоб продати житло, власники часто змушені їхати на окуповані території через Росію, бо іншого маршруту фактично немає, розповів адвокат Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE.

Такий спосіб в'їзду не відповідає правилам, встановленим Україною. Закон передбачає, що потрапити на тимчасово окуповані території можна лише через визначені пункти, і порушення цього порядку вважається незаконним перетином кордону.

Залежно від обставин це може бути як адміністративне порушення, так і кримінальна відповідальність, зокрема за перетин кордону поза пунктами пропуску або без належних документів.

Чи можуть угоду визнати співпрацею з окупаційною владою?

Основні ризики виникають уже під час оформлення угоди. На окупованих територіях продаж житла відбувається за російськими правилами, що передбачає сплату податків до бюджету Росії.

Саме це, за словами юристів, може стати підставою для претензій. В українському законодавстві передбачена відповідальність за колабораційну діяльність, зокрема за економічну взаємодію з окупаційною владою.

Вони (окупаційна влада, ред. 24 Канал) спеціально втягнуть документально цих людей, щоб зафіксувати сплату податків до бюджету РФ,

– зазначає адвокат Старенький.

Водночас це не означає автоматичну відповідальність. У кожному випадку правоохоронці оцінюють обставини окремо.

Які умови висувають для продажу житла?

Щоб укласти угоду, власники змушені виконувати вимоги, які діють на окупованих територіях. Частіше це:

отримати російський паспорт;

оформити реєстрацію за місцевими правилами;

переоформити житло за законодавством РФ.

Без цього продати нерухомість практично неможливо.

Водночас українське законодавство не визнає такі дії. Документи, видані окупаційними адміністраціями, не створюють правових наслідків в Україні, а право власності змінюється лише за українським правом.

