Реєстрація без очікування: що власник може оформити за один день
- Виправлення технічних помилок у державному реєстрі нерухомості виконується в той же день безкоштовно, якщо помилка виникла з вини реєстратора.
- Реєстрація або зняття обтяжень на майно, включаючи арешти або податкові застави, здійснюється протягом одного робочого дня завдяки інтеграції державних реєстрів.
Оформлення нерухомості в Україні поступово переходить у швидкий формат, коли частину процедур можна закрити за один день. Деякі реєстраційні дії вже виконують "день у день", що особливо важливо в умовах воєнного стану.
Які помилки в реєстрі можна виправити одразу?
Одна з найпоширеніших послуг – виправлення технічних помилок у державному реєстрі нерухомості, розповідає Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.
Якщо в документах або електронній базі є неправильна адреса чи описка, такі неточності усувають у день звернення.
Виправляють саме ті помилки, які виникли з вини реєстратора. У таких випадках процедура безплатна, а оновлення даних не потребує додаткових кроків чи витрат.
У 2026 році діє принцип екстериторіальності. Власник може звернутися до будь-якого реєстратора незалежно від місця розташування об'єкта, навіть якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території.
Чи можна зареєструвати обтяження за один день?
Операції з обмеженнями на майно також виконують у стислі строки. Реєстрація або зняття обтяжень, зокрема арештів чи податкових застав, відбувається протягом одного робочого дня.
Таку швидкість забезпечує інтеграція державних реєстрів. Дані із судових рішень автоматично потрапляють у систему, що пришвидшує обробку заяв і зменшує затримки.
Це має практичне значення для власників. Вони можуть оперативно захистити нерухомість від незаконних дій або швидко зняти обмеження після виконання зобов'язань.
Як швидко отримати витяг з реєстру нерухомості?
Отримання витягу з Державного реєстру речових прав залишається однією з найпопулярніших послуг. Документ підтверджує право власності та дає змогу перевірити історію об'єкта перед купівлею.
Витяг оформлюють у день звернення. Можливі два варіанти:
- за об'єктом – за адресою, кадастровим номером або реєстраційним кодом;
- за власником – за ПІБ та ідентифікаційним кодом.
Швидкість реєстраційних дій залежить і від обраного режиму. За окрему плату процедури виконують у скорочені строки – від одного дня до кількох годин, пише компанія Dozvil.
Як відновити право власності, якщо документів немає?
Якщо квартира оформлена після 2013 року, інформація про неї міститься в Державному реєстрі речових прав, і для підтвердження права власності достатньо отримати витяг із реєстру.
Якщо житло набуте до 2013 року і даних немає в реєстрі, треба звертатися до архівів або суду, щоб відновити документи та внести інформацію до сучасного реєстру.