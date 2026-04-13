Реєстрація без очікування: що власник може оформити за один день

Оформлення нерухомості в Україні поступово переходить у швидкий формат, коли частину процедур можна закрити за один день. Деякі реєстраційні дії вже виконують "день у день", що особливо важливо в умовах воєнного стану.

Які помилки в реєстрі можна виправити одразу?

Одна з найпоширеніших послуг – виправлення технічних помилок у державному реєстрі нерухомості, розповідає Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Якщо в документах або електронній базі є неправильна адреса чи описка, такі неточності усувають у день звернення.

Виправляють саме ті помилки, які виникли з вини реєстратора. У таких випадках процедура безплатна, а оновлення даних не потребує додаткових кроків чи витрат.

У 2026 році діє принцип екстериторіальності. Власник може звернутися до будь-якого реєстратора незалежно від місця розташування об'єкта, навіть якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території.

Чи можна зареєструвати обтяження за один день?

Операції з обмеженнями на майно також виконують у стислі строки. Реєстрація або зняття обтяжень, зокрема арештів чи податкових застав, відбувається протягом одного робочого дня.

Таку швидкість забезпечує інтеграція державних реєстрів. Дані із судових рішень автоматично потрапляють у систему, що пришвидшує обробку заяв і зменшує затримки.

Це має практичне значення для власників. Вони можуть оперативно захистити нерухомість від незаконних дій або швидко зняти обмеження після виконання зобов'язань.

Як швидко отримати витяг з реєстру нерухомості?

Отримання витягу з Державного реєстру речових прав залишається однією з найпопулярніших послуг. Документ підтверджує право власності та дає змогу перевірити історію об'єкта перед купівлею.

Витяг оформлюють у день звернення. Можливі два варіанти:

за об'єктом – за адресою, кадастровим номером або реєстраційним кодом;

за власником – за ПІБ та ідентифікаційним кодом.

Швидкість реєстраційних дій залежить і від обраного режиму. За окрему плату процедури виконують у скорочені строки – від одного дня до кількох годин, пише компанія Dozvil.

Як відновити право власності, якщо документів немає?