Що таке обтяження нерухомості і як воно впливає на власника?

Обтяження обмежує право розпоряджатися майном. Власник може жити у квартирі або здавати її в оренду, однак продати чи подарувати житло без зняття обмеження не вийде, пишуть Новини.LIVE.

Для нотаріуса це сигнал, що угоду проводити не можна, пише Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради. Будь-яке переоформлення блокується, поки не зникне причина обтяження.

Найчастіше обмеження виникають у таких випадках:

іпотека – квартира є заставою за кредитом;

– квартира є заставою за кредитом; арешт майна – накладають через борги;

– накладають через борги; заборона відчуження – з'являється під час спадкування або за умовами окремих договорів.

У кожній із цих ситуацій власник не втрачає житло автоматично, але стикається з чіткими юридичними обмеженнями.

Чи можуть забрати квартиру через обтяження?

Сам факт обтяження не означає втрату нерухомості. Однак у певних випадках воно стає кроком до цього.

Наприклад, при іпотеці квартира гарантує повернення кредиту. Якщо позичальник не платить, банк може запустити процедуру стягнення майна.

Арешт через борги також створює ризики. За наявності значної заборгованості та рішення суду житло можуть продати, щоб погасити борг.

Водночас заборона відчуження або інші технічні обмеження не призводять до втрати власності. Вони лише блокують угоди до виконання конкретних умов, наприклад погашення боргу або завершення спадкової справи.

У яких випадках суд може позбавити права власності?