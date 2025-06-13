Вартість у 80 мільйонів доларів: яка квартира в Сіднеї побила ціновий рекорд
- Шестикімнатний пентхаус Crown на поверхах Barangaroo у Сіднеї продано за рекордну ціну – 80 мільйонів доларів.
- Квартира має басейн, 4 балкони, тренажерний зал, винний льох, панорамний вид на Сіднейський оперний театр та інші зручності.
Йдеться про пентхаус Crown, який розташований на 81 та 82 поверхах Barangaroo. Відомо, що покупець цієї найдорожчої завершеної квартири в Австралії родом зі східної частини Сіднея.
Угода щодо продажу могла бути укладена в суму близько 80 мільйонів доларів, однак окремі джерела кажуть, що діапазон ціни становить від 70 до 75 мільйонів доларів, інформує 24 Канал з посиланням на realestate.com.au.
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Як виглядає найдорожча квартира в Австралії
Попри недостовірність точної ціни така квартира все одно залишається найдорожчим житло в Австралії. Річ у тім, що ще у 2019 році угода про продаж сусіднього житлового комплексу була встановлена на сумі в 142 мільйони доларів, але вона так і не відбулася.
- Крім того, якщо сума на продаж становить таки 80 мільйонів доларів, то квадратний метр в цій двоповерховій квартирі, площею 849 квадратів, становить 94 тисячі доларів.
- Пентхаус включає невеликий басейн з балконом, а нагорі є 4 балкони з видом на гавань Дарлінг, Північний Сідней.
Вигляд кухні в найдорожчій квартирі Австралії / фото realestate.com.au
- Серед інших зручностей: тренажерний зал, винний льох на 300 пляшок, комора дворецького, 6 спалень, 2 гостьові спальні, окремий вхід для нянь та кухарів, бар.
- Також, присутній панорамний краєвид на знаменитий Сіднейський оперний театр.