Орендувати однокімнатну квартиру стало дорожче у всіх обласних центрах, окрім Чернівців. Найвищі ціни – у західних містах.

Лідером за цінами на оренду в цьому сегменті є не Київ і навіть не Львів. Найвищі ціни були зафіксовані в Ужгороді, пише 24 Канал, посилаючись на аналітику OLX Нерухомості.

Цікаво Скільки треба віддати за двокімнатну квартиру у великих містах: ціни на вторинці

Які ціни на оренду в Ужгороді?

Середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 18,7 тисячі гривень. Для порівняння: у Львові – 17,4 тисячі гривень, у Києві – 16 тисяч гривень.

Очевидно, такі високі ціни на оренду в Ужгороді зумовлені відповідно високим попитом. А пропозицій там не так багато, як у Києві чи Львові.



Ціни на оренду однокімнатної квартир / Інфографіка OLX

За перше півріччя оренда плата за однокімнатну квартиру в Ужгороді подорожчала аж на 10%. Ціни за дво- та трикімнатні помешкання фактично такі ж, як у Львові, але водночас значно дешевші, ніж у Києві.

Наприклад, винаймати двокімнатну квартиру в Ужгороді коштує 20,8 тисячі гривень, а в Києві – 31 тисячі гривень. За трикімнатне помешкання в Ужгороді доведеться платити 22,8 тисячі гривень, а в Києві – аж 60 тисяч гривень.



Ціни на оренду трикімнатних квартир / Інфорграфіка OLX Нерухомості

Цікаво, що орендувати трикімнатну квартиру в Ужгороді стало дешевше. За перше півріччя середня вартість знизилася на 10%. Це, до слова, найвищий від'ємний показник по Україні.