Там живуть мільярдери: 5 вулиць світу, де будинки коштують найдорожче

У світі є вулиці, які давно стали символами наддорогої нерухомості та життя глобальної еліти. Тут купують житло мільярдери, міжнародні інвестори й знаменитості, а окремі будинки коштують десятки мільйонів доларів. Експерти називають такі адреси "рядами мільярдерів".

Як з'явилися "ряди мільярдерів"?

Детальніше про вулиці з найдорожчою житловою нерухомість розповідає Square Mile.

Сьогодні найдорожчі вулиці світу асоціюються з розкішшю, приватністю та престижем.

Проте історично багато з них виникли як амбітні архітектурні проєкти – широкі проспекти або престижні райони поблизу культурних чи фінансових центрів. З часом у цих локаціях почало концентруватися багатство. У результаті вони перетворилися на адреси, де купують житло надзаможні люди, для яких нерухомість є не лише місцем проживання, а й символом статусу.

Такі райони визначаються поєднанням кількох факторів:

обмеженою пропозицією;

престижним розташуванням;

безпекою;

глобальною репутацією.

Саме поєднання цих факторів створює дефіцит пропозиції. У багатьох таких районах нове будівництво майже неможливе, тому кожен продаж стає подією на ринку нерухомості та може встановлювати нові цінові рекорди.

Серед них – Бішопс-авеню в Лондоні, закритий квартал Вілла Монморансі у Парижі, Нассім-роуд у Сінгапурі, Діп-Вотер-Бей у Гонконзі та коридор надвисоких хмарочосів на 57-й вулиці в Нью-Йорку.

Експерти зазначають, що останніми роками змінюються і вимоги покупців елітної нерухомості. Заможні клієнти дедалі більше цінують приватність, тому зростає попит на будинки з окремими входами, підземними паркінгами та власними службами безпеки.

Де розташовані 6 найдорожчих вулиць світу?

Бішопс-авеню в Лондоні є однією з найвідоміших "вулиць мільярдерів". Вона з'явилася ще у XIX столітті на території колишніх мисливських угідь єпископа Лондонського. У 1930-х роках її називали "рядом мільйонерів", а після Другої світової війни вона перетворилася на місце проживання глобальної еліти.

Серед власників нерухомості тут були, зокрема, король Греції Костянтин II, султан Брунею та сталеливарний магнат Лакшмі Міттал.

За даними Savills, середня вартість будинків на Бішопс-авеню становить близько 10,4 мільйона фунтів, а максимальна ціна може сягати 24,5 мільйона фунтів, що приблизно у 1,7 раза дорожче за житло в навколишніх районах.

Закритий квартал Вілла Монморансі в Парижі заснували ще у 1853 році на території колишніх аристократичних земель. Тут розташовані приблизно 100 приватних будинків на тихих зелених вулицях.

Суворі правила забудови забороняють поділ ділянок і короткострокову оренду, що допомагає зберігати приватність і простір.

Будинки площею близько 400 квадратних метрів, які потребують ремонту, можуть коштувати від 7 до 9 мільйонів євро, тоді як великі особняки з басейнами та садами оцінюють у десятки мільйонів євро.

Для порівняння, за даними Numbeo, середня ціна квадратного метра у центральних районах великих європейських столиць зазвичай становить приблизно 8 – 15 тисяч євро. На найдорожчих вулицях світу вона може бути в кілька разів вищою.

Нассім-роуд у Сінгапурі – район великих приватних бунгало. У країні існує приблизно 2 000 таких будинків, тому пропозиція дуже обмежена.

Район приваблює магнатів, дипломатів і міжнародних інвесторів, а його популярність пояснюють близькістю до Орчард-роуд, Ботанічного саду та елітних шкіл.

Діп-Вотер-Бей у Гонконзі є одним із найпрестижніших районів. Він відомий тим, що тут живуть представники найбагатших бізнес-династій міста.

Покупців приваблюють краєвиди на узбережжя, а також близькість до престижних клубів, зокрема Hong Kong Country Club та Hong Kong Golf Club.

За словами брокерів, під час продажу будинків у цьому районі кілька заможних покупців можуть змагатися за один об'єкт.

57-ма вулиця у Нью-Йорку, де зосереджені надвисокі житлові вежі з видом на Центральний парк.

За даними Christie's International Real Estate, середня ціна продажу елітної нерухомості в цьому коридорі становить приблизно 25,6 мільйона доларів, а медіанна – близько 17,6 мільйона доларів.

Експерти зазначають, що навіть попри економічні коливання угоди на суму понад 20 мільйонів доларів тут продовжують укладати регулярно, а об'єкти з видом на Центральний парк залишаються особливо затребуваними серед міжнародних покупців.

Вулиці з найдорожчою нерухомістю у світі

Аналітики ринку нерухомості зазначають, що такі адреси фактично формують окремий сегмент глобального ринку житла. Через обмежену кількість об'єктів і високий попит серед міжнародних інвесторів нерухомість на "вулицях мільярдерів" часто дорожчає швидше, ніж житло в інших районах міст. Саме тому такі об'єкти розглядають не лише як престижне місце проживання, а й як довгострокову інвестицію.

Які міста світу мають найдорожчу оренду житла?

У 2026 році Нью-Йорк став найдорожчим містом у світі за орендою житла, де середня вартість однокімнатної квартири сягає приблизно 4 520 доларів на місяць.

До десятки міст із найвищими цінами на оренду також увійшли Сан-Франциско, Бостон, Лондон, Бруклін, Джерсі, Цуг, Сан-Дієго, Сан-Хосе та Маямі, де оренда однокімнатного житла перевищує 2 900 – 3 400 доларів. Рейтинг склали на основі середніх цін оренди однокімнатних квартир, які проаналізували аналітики міжнародної бази даних Numbeo.

Якщо враховувати не лише оренду, а й загальні витрати на життя, найдорожчими містами світу стають переважно швейцарські міста, зокрема Цюрих, Женева, Базель і Лозанна. Для порівняння, оренда житла у Києві приблизно у 12 разів дешевша, адже середня вартість становить близько 17 тисяч гривень на місяць.