Не Київ: яке місто в Україні є найкомфортнішим для життя у 2025 році

Львів став лідером за якістю життя серед п'яти найбільших міст України. Під час оцінювання враховувалися такі показники як безпека, медичне обслуговування, ціни, екологія та зручність транспорту.

Про це свідчить оновлений рейтинг міжнародної платформи Numbeo, який цитує 24 Канал.

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Яке найкомфортніше 2025 році місто України?

Numbeo оприлюднив результати дослідження за перше півріччя 2025 року. За підсумками аналізу, Львів отримав найвищий бал, залишивши позаду Харків, Київ, Одесу та Дніпро.

Рейтинг п'яти найбільших українських міст за індексом якості життя такий:

Львів – 136,6;

Харків – 117,9;

Київ – 114,2;

Одеса – 113,8;

Дніпро – 100,2.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.



Львів визнали найкомфортнішим для життя містом України у 2025 році / Фото Pexels

Які найкомфортніші міста у світі у 2025 році?

У глобальному рейтингу перші позиції зайняли міста Нідерландів та Швейцарії. Лідером став нідерландський урбаністичний центр Гаага. Топ-10 міст світу за якістю життя:

Гаага, Нідерланди – 235,1;

Гронінген, Нідерланди – 229,1;

Ейндговен, Нідерланди – 226,6;

Утрехт, Нідерланди – 225,7;

Люксембург, Люксембург – 223,2;

Цюрих, Швейцарія – 221,0;

Базель, Швейцарія – 220,6;

Берн, Швейцарія – 219,1;

Мюнхен, Німеччина – 218,2;

Копенгаген, Данія – 218,1.

До слова, у 2025 році столиця Данії – Копенгаген – очолила рейтинг найкращих для життя міст у світі за версією Economist Intelligence Unit (EIU).

Що враховує рейтинг Numbeo?

Індекс якості життя формується на основі оцінок користувачів платформи за такими критеріями: безпека, стан медицини, екологічна ситуація, розвиненість інфраструктури, рівень доходів у співвідношенні до витрат, ціни на життя та доступність транспорту.

Довідка. Numbeo – це найбільша у світі онлайн-база даних, яка збирає інформацію про вартість життя, екологію, безпеку, охорону здоров'я та інші аспекти якості життя. Дані надходять безпосередньо від користувачів з різних країн, що дозволяє створювати об'єктивніші та актуальніші рейтинги, ніж традиційна статистика.