Будинок, дерево й вода навколо: який вигляд має найменший острів у світі

Найменший острів у світі має площу всього трохи більше 300 квадратних метрів. На ньому розташований будинок та росте дерево.

Про те, де розташований острів та хто на ньому живе, 24 Канал розповідає з посиланням на Unilad Tech.

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Який острів є найменшим у світі

Острів Джаст-Рум-Енаф-Айленд (інша назва – Хаб) визнали найменшим населеним островом на Землі. Розмірами він дещо більший за тенісний корт. Площа острова становить тільки 307 квадратних метрів.

У 1950-х роках його купила сім'я Сайзлендів. Вони сподівалися, що острів стане для них тихим місцем для відпочинку якнайдалі від людей. Проте плани власників на спокійне життя залишилися планами. Адже унікальна природа привернула увагу людей. Туристи прагнули побачити острів, аби помилуватися його унікальністю.

Аби острову надали титул найменшого населеного у світі, він мав відповідати таким умовам:

площа – щонайменше один квадратний фут (30,48 сантиметра),

залишатися над водою цілий рік,

мати щонайменше одне дерево.

Острів Хаб відповідав тільки першим двом вимогам. Тому сім'я посадила на ньому дерево. Щоб бути населеним, острів повинен був мати й житло, в якому постійно проживають. Тому Сайзленди побудували там будинок.

Окрім будинку й дерева, на острові є ще дві лавочки.

Зауважимо, що жити на такому маленькому острові може бути й небезпечно. Будинок ризикує постраждати від повеней і навіть руху моторних човнів.

Нагадаємо, у Ватовому морі, на невеликому острові Зюдерог проживає тільки одна сім'я, яка складається з чотирьох людей.

Такий вигляд має найменший острів у світі: дивіться відео

Що відомо про його розташування

Острів є частиною ланцюга Тисячі островів. Він розташований на річці Святого Лаврентія між островами Харт-Айленд і Емпіріал-Айл, неподалік кордону між Канадою та США.

Іншими відомими місцями в ланцюзі Тисячі островів є острів Калумет, де колись був замок тютюнового магната Чарльза Г. Емері, острів Дір, де було таємне товариство "Череп і кістки", а також замок Болдта, який належав власнику розкішного готелю Waldorf-Astoria на Мангеттені Джорджу Болдту.