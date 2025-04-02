Так, на острові всього один будинок – там живуть Хольгер, Неле та їхні двоє дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

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Чому сім'я живе на цьому острові

Острівець Зюдерог є важливою частиною Ватового моря, який внесений у список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Подружжя працює у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн й займається охороною берегової лінії та природи.

Зюдерог розміром всього 60 гектарів – потрібна всього година, щоб обійти його.

Електроенергію родина отримує від сонячних панелей та генераторів. Магазину на острові немає, тож більшість продуктів подружжя вирощує самостійно. Також пара тримає овець.



Сім'я вчотирьох живе на окремому острові / Скриншот з відео DW

Замість автомобіля у Хольгера – човен, який з'єднує сім'ю із зовнішнім світом. Оскільки до дитячого садочку та школи добиратися дуже далеко, по буднях Неле разом із дітьми проживають на квартирі на сусідньому острові.

Попри певні труднощі, Хольгер та Неле стверджують, що й надалі планують жити на Зюдерозі.

До слова, раніше ми розповідали про незвичайні локації у Німеччині, які обов'язково варто відвідати. Там однозначно є на що подивитися, окрім столиці.

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