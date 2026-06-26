Найменший замок у світі виставили на продаж: чому в ньому не можна жити

У Гамбурзі виставили на продаж замок Геннеберґ, який називають найменшим замком у світі. Будівля має казковий вигляд і довгу історію, але постійно жити в ній не можна.

Де розташований найменший замок у світі та чому в ньому не можна жити

Замок Геннеберґ відомий як найменший замок у світі, пише 24 Канал.

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Як зазначають в оголошенні kleinanzeigen, він розташований біля річки Альстер на штучному 15-метровому скелястому пагорбі. Зараз будівлю виставили на продаж за 1,1 мільйона євро. Це значно менше, ніж просили у 2024 році: тоді вартість замку становила 1,9 мільйона євро.

Попри невеликий розмір, Геннеберґ має вигляд справжньої неоготичної споруди. У ньому є вежа, каплиця та лицарський зал, а сам замок задумували не як звичайний будинок, а як мініатюрну середньовічну резиденцію.

Замок Геннеберґ / Фото Luxusmakler.de

Усередині будівля має близько 70 квадратних метрів. Тобто за площею вона справді ближча до квартири, ніж до великої садиби. Водночас тераса займає 80 квадратних метрів, а навколо є ділянка площею близько 3 000 квадратних метрів. Біля будівлі є зелений парк, власний вихід до води, приватний причал і дендрарій із рідкісними деревами з Китаю, Японії та Північної Америки.

Як виглядає замок зсередини / Фото Luxusmakler.de

Замок зводили у 1884 – 1887 роках для Альберта Геннеберґа – заможного землевласника та поштового чиновника. Він хотів провести там старість, а сама будівля стала частиною тодішнього захоплення неоготикою та середньовічною естетикою, яке посилилося після утворення Німецької імперії у 1871 році.

Геннеберґ вирішив створити комплекс у вигляді штучних руїн. За переказами, він також хотів виконати давнє бажання дружини мати власний замок. Споруда була зменшеною копією давнього замку XI століття в Тюрингії. Її створили у масштабі 1:4, фасад прикрасили гербом, а кам'яну кладку спеціально зістарили – із тріщинами й розломами.

Після смерті засновника будівлю використовували як сховище родинних архівів, а згодом – як місце для репетицій аматорського хору. У 1942 році вона перейшла у власність Гамбурга.

Після війни споруда довго стояла пусткою і поступово руйнувалася. Наприкінці 1980-х років її стан був настільки поганим, що міська влада навіть розглядала знесення. У 1990 році замок викупив приватний інвестор із зобов'язанням провести реставрацію. Пізніше Геннеберґ отримав офіційний захисний статус, а в останні роки його використовували як культурний майданчик для виставок, концертів і весільних церемоній.

Постійно жити в замку не можна. За документами Геннеберґ оформлений як садовий будиночок, тому юридично він не вважається повноцінним житлом для постійного проживання, навіть якщо всередині є житлова зона й джакузі.

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