Де в Україні продають найдешевші двокімнатні квартири: ціни у квітні
- Найдешевші двокімнатні квартири в Україні продають у Запоріжжі – там середня ціна становить 23 800 доларів.
- Також до п'ятірки ввійшли Миколаїв, Суми, Харків та Кропивницький.
Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 до 100 тисяч доларів. Ціна найперше залежить від міста, де пропонують житло.
Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, а найдорожчі – у Києві. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН.
Зверніть увагу Ціни впали: у яких містах подешевшала орендна плата за однокімнатну квартиру
У яких містах найнижчі ціни на двокімнатне житло
У Запоріжжі квартири з двома кімнатами продають за 23 800 доларів. Середня вартість за останні пів року знизилась на 5%. Це пов'язано з близьким розташуванням міста до лінії фронту та частими обстрілами.
На другому місці – Миколаїв, де середня вартість трохи вища. Двокімнатні квартири там пропонують за 30 тисяч доларів. За останні шість місяців ціни залишалися стабільними.
Суми посідають третє місце із вартістю в 31 тисячу доларів. Середня ціна за останні пів року знизились ще на 2%, що було зумовлено частішими обстрілами.
У Харкові двокімнатні квартири продають за 36 тисяч доларів. Вартість зросла на 9% за останні пів року. Це свідчить про те, що ринок у місті потрохи адаптовується до воєнних реалій.
П'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю замикає Кропивницький. Там двокімнатні квартири в середньому коштують 39 тисяч доларів. За останні шість місяців вартість не змінилася.
Де продають найдорожчі двокімнатні квартири
У Києві житло з двома кімнатами в середньому продають за 100 тисяч доларів (+8% за пів року). Вартість залежатиме від району: у Деснянському – можна купити і за 55 тисяч доларів, а в Печерському – ціни доходять до 193 тисяч доларів.
На другому місці – Львів, де двокімнатні квартири в середньому продають за 92 500 доларів (+4% за пів року). А на третьому місці – Ужгород із середньою вартістю 89 тисяч доларів (+14% за пів року).