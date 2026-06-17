Йому понад 1 300 років, але він досі приймає гостей: що відомо про найстаріший готель у світі

У японських горах досі працює готель, історія якого почалася ще кілька століть тому. "Нішіяма Онсен Кейункан" приймає гостей із 705 року, а керує ним одна родина – уже 52 покоління поспіль.

Де розташований найстаріший готель у світі

"Нішіяма Онсен Кейункан" розташований у Японії, у префектурі Яманасі. Це регіон, який багато туристів знають завдяки горі Фудзі, внесеній до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише Express.

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Готель заснував Фудзівара Махіто ще у 705 році. Відтоді заклад не припиняє приймати гостей і зберігає статус сімейного готелю. Його історія вже перетнула позначку у 1 300 років, тому "Нішіяма Онсен Кейункан" вважають найстарішим готелем у світі.

Особливість цього місця не лише у віці. Заклад понад 13 століть передають у межах однієї родини, а нині ним керує вже 52 покоління власників. У 2011 році готель офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

"Нішіяма Онсен Кейункан" / Фото Booking.com

На тлі такої історії навіть Королівський монетний двір Великої Британії, якому близько 1150 років, є молодшим. Таке порівняння добре показує масштаб віку готелю, який почав працювати задовго до багатьох відомих європейських інституцій.

Місце навколо "Нішіяма Онсен Кейункан" теж не схоже на популярні туристичні курорти з великими комплексами. У поселенні збереглася спокійна традиційна атмосфера, а замість масштабної забудови там працюють сімейні заклади. Через це туристи можуть відчути, ніби потрапили в інший час.

Дістатися до готелю не так просто. Спершу потрібно прибути в Сідзуоку, потім сісти на швидкісний поїзд і близько години їхати на схід до селища Мінобу. Звідти гостей забирає мікроавтобус.

Попри увагу туристів, власники не поспішають надмірно модернізувати готель. Усередині досі потрібно ходити без взуття, хоча в деяких інших сімейних закладах уже дозволяють інше взуття. Водночас для іноземних гостей зробили одну помітну поступку – замовили більші традиційні матраци-футони. Це змінили після того, як готель потрапив до Книги рекордів Гіннеса й привернув більше уваги західних туристів.

Що відомо про дім в Японії, де час ніби зупинився

У японській префектурі Ямагучі дослідник покинутих місць натрапив на загадковий будинок, який, ймовірно, належав заможному бізнесмену. Всередині залишилися меблі, фотоальбоми та побутові речі.

Автор знахідки звернув увагу на логотип Asahi Shimbun – однієї з найстаріших і найвідоміших газет Японії. Через це він припустив, що будинок міг належати одному з керівників видання або заможному працівнику компанії.