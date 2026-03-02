Один з найстаріших ліфтів Європи зберігся у Львові: як він виглядає сьогодні

У центрі Львова зберігся механічний ліфт, який вважають одним із найстаріших у Європі. Його встановили близько 1880 року спеціально для графа Володимира Дідушицького, засновника Природничого музею.

Де розташований один з найстаріших ліфтів у Львові?

Підйомник зараз знаходиться у будівлі Державного природознавчого музею на вулиці Театральній, розповідають на сторінці "Екскурсії у Львові".

Саме цей будинок у 19 столітті викупив граф Володимир Дідушицький, щоб відкрити там музей із власною колекцією природничих експонатів.

Будівля має три поверхи, і ліфт був змонтований у внутрішній частині споруди. Його встановили приблизно у 1880 році, коли подібні механічні підйомники лише починали з'являтися в європейських містах. Львівський екземпляр зберігся донині, хоча зараз не експлуатується.

Чому для графа встановили окремий механічний підйомник?

У похилому віці Володимир Дідушицький через параліч ніг пересувався на кріслі колісному. Оскільки музей розташовувався на трьох поверхах, підніматися сходами він уже не міг.

Спеціально для нього у Відні виготовили механічний дерев'яний ліфт. Це дозволяло графу підніматися між поверхами та оглядати експозиції без сторонньої допомоги. Тому конструкція виготовлена індивідуально з неймовірним технологічним рівнем виконання для того часу.

Яким був цей ліфт і що відомо про його конструкцію?

Ліфт був повністю механічним і працював без електрики. Конструкція складалася з дерев'яної кабіни, системи мотузок і противаг. Підйом здійснювався за допомогою механічного приводу, що відповідало технологіям кінця 19 століття, пише видання "Фотографії старого Львова".

Його називають одним із найдавніших механічних ліфтів Європи, які збереглися до сьогодні. Попри поважний вік, елементи конструкції залишилися автентичними. Нині підйомник не функціонує, однак є важливою частиною історії будівлі та прикладом ранніх інженерних рішень у міській архітектурі Львова.

