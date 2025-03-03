У Бразилії звели найвищий хмарочос країни: ще один готується стати рекордсменом світу

У бразильському місті побудували черговий хмарочос. Він став найвищим житловим будинком у Південній Америці та найвищою спорудою у країні.

Дві 81-поверхові башти спроєктувала італійська студія Pininfarina. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Dezeen.

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Найвищий житловий хмарочос Бразилії

Хмарочос під назвою Yachthouse побудували у місті Балнеаріу-Камборіу. Його називають столицею хмарочосів, адже протягом останніх років там активно зводять висотні будівлі.

Обидві житлові вежі хмарочоса мають висоту 294 метри. Це тільки на шість 6 менше від "надвисокого хмарочоса". Проєкт реалізувала місцева компанія Pasqualotto & GT. Вона позиціонує будівлю як "архітектурний символ" міста.

Мета Yachthouse полягала не лише в тому, щоб створити найвищий будинок, а й у тому, аби втілити архітектурний символ, який поєднує ефективність, елегантність й інновації. Висота будівлі – результат такого прагнення,

– заявив головний архітектор Самуеле Сорді.

Та додав, що хмарочос забезпечує неймовірні панорамні види, розкішний простір та помітну присутність у міському ландшафті.

Вежі розташовані на спільному трикутному подіумі. Вони мають темне відбивне скло та горизонтальні алюмінієві смуги, які захищають від сонця.

Який вигляд має поки що найвищий житловий хмарочос Бразилії: Фото Yachthouse

Що відомо про місто хмарочосів

Балнеаріу-Камборіу – туристичне місто на океанському узбережжі, в якому проживають 150 тисяч жителів. Земля тут одна з найдорожчих у Бразилії.

Цікаво, що в місті розташовані 5 найвищих хмарочосів усієї Південної Америки. У 2022 році там звели 290-метровий One Tower, на 77 поверхах якого розташоване здебільшого житло.

Крім того, у цьому ж місті вже будують Senna Tower, висота якого становитиме понад 500 метрів. Хмарочос стане найвищим у світі житловим будинком. Його, як інші помітні висотні проєкти Бразилії, зводить компанія FG Empreendimentos.