З'явилися нові можливості: які ціни на житло в Австрії та де купити будинок найвигідніше

Попит на будинки в Австрії у 2024 році зріс аж на 15%. А цей рік приніс нові тенденції – у деяких регіонах ціни на нерухомість знизилися, що створює нові можливості для покупців.

Про ринок нерухомості Австрії та актуальні ціни на будинки 24 Канал розповідає з посиланням на Austria-Today.

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Ринок житла Австрії

Як йдеться у матеріалі, в Австрії фіксують значне зростання попиту на приватні будинки. Водночас ціни на нерухомість не мають чіткої тенденції, адже в деяких регіонах вони знижуються, створюючи сприятливі умови для покупців, а в інших – далі зростають.

Щоразу більше австрійців цікавляться приватними будинками. Є очікування, що полегшення умов кредитування пожвавить ринок у 2025 році,

– заявив глава ImmoScout24 в Австрії Маркус Даймек.

Важливим чинником стане скасування жорсткого регламенту KIM наприкінці червня, що передбачає спрощення отримання іпотеки.

Де зменшилися ціни на нерухомість

Регіони, де вартість житла пішла на спад:

Штирія – на 6% до 3 163 євро за квадрат;

Форарльберг – на 5% до 5 500 євро;

Бургенланд – на 3% до 2 423 євро.

Натомість ціни зросли в таких регіонах:

Зальцбург – на 5% до 5 789 євро за квадрат;

Тіроль – на 2% до 7 163 євро;

Відень – на 1% до 6 414 євро.

Регіоном з найдорожчими помешканнями залишається Тіроль, за ним – Відень та Зальцбург.



У Тіролі найдорожча нерухомість в Австрії / Фото Sothebys Realty

Скільки коштує будинок на 150 квадратів у різних регіонах

Середні ціни на нерухомість площею 150 квадратних метрів у різних федеральних землях Австрії: