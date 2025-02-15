З'явилися нові можливості: які ціни на житло в Австрії та де купити будинок найвигідніше
- Попит на приватні будинки в Австрії у 2024 році зріс на 15%, проте ціни на нерухомість варіюються залежно від регіону.
- У деяких федеральних землях вартість житла подешевшала.
Попит на будинки в Австрії у 2024 році зріс аж на 15%. А цей рік приніс нові тенденції – у деяких регіонах ціни на нерухомість знизилися, що створює нові можливості для покупців.
Про ринок нерухомості Австрії та актуальні ціни на будинки 24 Канал розповідає з посиланням на Austria-Today.
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Ринок житла Австрії
Як йдеться у матеріалі, в Австрії фіксують значне зростання попиту на приватні будинки. Водночас ціни на нерухомість не мають чіткої тенденції, адже в деяких регіонах вони знижуються, створюючи сприятливі умови для покупців, а в інших – далі зростають.
Щоразу більше австрійців цікавляться приватними будинками. Є очікування, що полегшення умов кредитування пожвавить ринок у 2025 році,
– заявив глава ImmoScout24 в Австрії Маркус Даймек.
Важливим чинником стане скасування жорсткого регламенту KIM наприкінці червня, що передбачає спрощення отримання іпотеки.
Де зменшилися ціни на нерухомість
Регіони, де вартість житла пішла на спад:
- Штирія – на 6% до 3 163 євро за квадрат;
- Форарльберг – на 5% до 5 500 євро;
- Бургенланд – на 3% до 2 423 євро.
Натомість ціни зросли в таких регіонах:
- Зальцбург – на 5% до 5 789 євро за квадрат;
- Тіроль – на 2% до 7 163 євро;
- Відень – на 1% до 6 414 євро.
Регіоном з найдорожчими помешканнями залишається Тіроль, за ним – Відень та Зальцбург.
У Тіролі найдорожча нерухомість в Австрії / Фото Sothebys Realty
Скільки коштує будинок на 150 квадратів у різних регіонах
Середні ціни на нерухомість площею 150 квадратних метрів у різних федеральних землях Австрії:
- Бургенланд – 363 480 євро;
- Каринтія – 454 592 євро;
- Штирія – 474 375 євро;
- Верхня Австрія – 497 144 євро;
- Нижня Австрія – 538 400 євро;
- Форарльберг – 825 000 євро;
- Зальцбург – 868 421 євро;
- Відень – 962 144 євро;
- Тіроль – понад 1 мільйон євро.