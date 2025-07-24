Не лише в Польщі: в якій ще країні українці у лідерах за кількістю придбаного житла

У червні громадяни України стрімко вирвались у лідери серед іноземців, які купують житло в Туреччині. Українці посіли друге місце в рейтингу.

Такі дані оприлюднив Статистичний інститут Туреччини. Деталі розповідає 24 Канал.

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Яку позицію в рейтингу іноземних інвесторів у житло посідають українці?

Українці активно купують нерухомість за кордоном. Зокрема, громадяни України купили найбільше квартир у Польщі серед іноземців за підсумками 2024 року.

Тепер стало відомо, що в червні 2025 року українці уклали 111 угод купівлі-продажу нерухомості в Туреччині – це майже втричі більше, ніж покупці зі США. Громадяни України посідають другу сходинку серед іноземних покупців. Попереду лише росіяни, які традиційно лідирують (придбали 326 об'єктів). Попри те, що загальна кількість угод з громадянами держави-агресорки знижується порівняно з 2022 – 2023 роками, вони залишаються найактивнішими інвесторами через ізоляцію Росії і хвилю релокації.

На третьому місці опинилися громадяни Ірану (109 об'єктів), за ними – Ірак (97), Німеччина (95), Азербайджан (71), Казахстан (66), Китай (54), США (41) і Палестина (40).



Продаж житла іноземцям у Туреччині / Інфографіка Статистичного інституту Туреччини

Чому українці обирають Туреччину?

Експерти вказують на кілька ключових причин такого попиту:

безвізовий режим;

привабливі ціни на житло в Анталії, Аланії, Мерсіні;

інтерес до нерухомості як до надійного активу під час війни;

можливість отримувати орендний дохід у валюті, особливо в пік туристичного сезону.

Що прогнозують далі?

Аналітики очікують, що українці й надалі активно інвестуватимуть у турецький ринок. Особливо зважаючи на геополітичну ситуацію, Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків для покупки житла серед мешканців пострадянського простору.