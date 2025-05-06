Протягом минулого року іноземці придбали 17 330 квартир і комерційних приміщень у Польщі. Цікаво, що роком раніше угод було менше – більш ніж 14 тисяч, розповідає 24 Канал, посилаючись на Rzeczpospolita.

Зверніть увагу Дешевше, ніж в Україні: які ціни на квартири в Молдові

У яких містах іноземці найбільше скуповують житло

Найчастіше іноземці купували житло у великих містах Польщі, зокрема:

у Варшаві – 3 535 квартир;

у Кракові – 1 523 квартири;

у Вроцлаві – 1 491 квартира.

Агент з нерухомості Патрік П'єта розповів журналістам, що для багатьох іноземних покупців ціни у Варшаві є вигідними. Зокрема, багато квартир там купують українці.

Для них Варшава – дешева. Тому що, наприклад, у Києві до війни було дорожче,

– сказав П'єта.



Вигляд на нерухомість у Варшаві / Фото Pexels

Агент додав, що іноземці найчастіше купують нерухомість за готівку та без іпотеки. А квартири часто обирають у нових житлових масивах як інвестицію.

Крім українців, житло в Польщі часто купували білоруси, росіяни, індійці, британці та в'єтнамці. Середня площа одного об'єкта становить 58 квадратних метрів.

Скільки квартир придбали саме українці

За даними salon24.pl, українці із 17 тисяч об'єктів нерухомості стали власниками 9 тисяч. Якщо порівнювати з показником 2023 роком, то це на 25% більше.

Для порівняння – білоруси, які перебувають на другому місці в рейтингу, придбали в Польщі близько 3 тисячі квартир. І це притому, що для них показник вищий аж на 60%, ніж у 2023-му.