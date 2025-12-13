Ринок нерухомості оновив рекорд продажів: це трапилося в країні, де люблять відпочивати українці

Ринок нерухомості в одному з популярних серед туристів напрямків для поїздки на море встановив новий історичний рекорд продажів: за рік укладено декілька мільйонів угод. Натомість ціни на житло ростуть, але їх реальну вартість стримує висока інфляція.

Які рекордні показники зафіксували у Туреччині?

На ринку нерухомості Туреччини бум, адже у період із січня по листопад 2025 року було продано житлових об'єктів на рівні майже 2,87 мільйона, повідомляє 24 Канал з посиланням на Hurryiet Daily News.

Відповідно до цих даних Головного управління земельного кадастру та реєстрації нерухомості Туреччини, це найвищий показник за всю історію.

Загалом обсяг угод щодо продажу виріс на 7,6% у річному вимірі, а дані за листопад свідчать, що в країні було продано 273 об'єкти, що на 8,6% більше, ніж торік.

Цікаво, що найбільше за останні 11 місяців у відділеннях кадастру було оформлено таких транзакцій, як:

на операції купівлі-продажу – близько 2,9 мільйона,

на іпотечні угоди – понад 1,2 мільйона,

на передачу прав власності – 446 тисяч.

Зауважте! Попередній рекорд щодо продажу нерухомості становив 2,82 мільйона об'єктів. Цей показник був за аналогічний період 2022 року.

Що з ціною на житло?

Ціни на турецькому ринку нерухомості демонструють коливання: якщо у вересні цього року вартість зросла на понад 32% у номінальному вимірі, то враховуючи інфляцію, вони навпаки впали на 0,8%, що означає реальне зниження вартості житла 20 місяць поспіль, пишуть в турецькому видання Daily Sabah.

Як пояснюється, це відбувається на фоні жорстокої кредитної політики Туреччини, де ставки доволі високі для стримування інфляції в країні. Крім того, збільшується державна пропозиція житла, що стримує зростання цін.

Річ у тім, що інфляція в Туреччині сягнула вище показника, який очікувався – 33,3%. Центробанк країни відповідно уповільнив темпи скорочення ставок.

Відтак реальні ціни на житло продовжують коригуватися, і, попри високий попит, повільне зростання пропозиції житла разом із високими витратами на позики стримують подальше подорожчання.

Яка вартість квартири?