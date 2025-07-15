Обстріли змінили пріоритети у виборі нерухомості: яке житло тепер шукають і скільки це коштує

Постійні атаки змусили українців переосмислити підхід до вибору житла. Люди дедалі частіше віддають перевагу будинкам у передмісті та квартирам на низьких поверхах. Також змінилися і цінові запити.

Детальніше про те, за яким житлом тепер полюють українці, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар президентки Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариси Ставиноги "Громадському радіо".

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Яке житло тепер обирають українці?

За словами Лариси Ставиноги, війна кардинально вплинула на пріоритети покупців – тепер на першому місці безпека, мобільність та енергонезалежність, а не статус чи розкіш.

Попит на приватні будинки у передмістях Києва, Львова, Дніпра, Харкова та інших великих міст суттєво зріс. Люди прагнуть мінімізувати залежність від міських ресурсів – електрики, опалення, газу та водопостачання. Встановлюють сонячні панелі, генератори, добре утеплюють будинки.

Такі будинки часто продають готовими до проживання – з уже вмонтованими системами альтернативного живлення. Найпоширеніші варіанти – одно- або двокімнатні будинки до 80 квадратів, із простим, але зручним плануванням.



Українці все частіше обирають для проживання будинки за містом / Фото budport.com.ua

Водночас помітно впав інтерес до квартир у багатоповерхівках, особливо на поверхах вище десятого. Це пов'язано з перебоями електроенергії: без ліфта підйом на верхні поверхи з покупками чи дітьми стає справжнім випробуванням.

Чітко видно тренд – чим вища квартира, тим складніше її продати. Ціни на таке житло падають. Якщо раніше вид із 16-го поверху був перевагою, то тепер – радше недолік.

На тлі постійних загроз зростає інтерес до квартир, які мають альтернативні джерела енергії – генератори, резервні системи водопостачання, газові плити чи навіть печі. Такі опції стають вагомими аргументами під час купівлі.

Як змінилися цінові запити українців щодо житла?

Ще одна зміна, про яку розповіла Лариса Ставинога, це зниження фінансових можливостей покупців. Якщо до війни основними клієнтами були інвестори, готові вкладати 150 – 200 тисяч доларів у новобудови, то тепер найбільше угод укладається в бюджетному сегменті – від 30 до 70 тисяч доларів.

Раніше ринок був зовсім іншим. Люди інвестували, планували. Тепер переважають ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій або виїхав із небезпечного регіону. Вони шукають невеликі квартири й часто користуються держпрограмами,

– наголошує експертка.

Останні роки на житло готові витрачати менше, ніж раніше / Фото DIM.RIA

Також зростає прагнення зберігати мобільність. Все більше українців вирішують продати нерухомість, яка не є критично необхідною, і перевести активи в готівку. Тепер вигідніше мати гроші, ніж утримувати квартиру, до якої завтра можна втратити доступ.

Ще одна чітка тенденція – небажання купувати житло під ремонт. Через обмежений бюджет, дефіцит часу і сил більшість потенційних власників віддають перевагу готовим квартирам, у які можна заселитися одразу.