Динаміка зростання цін вражає: скільки коштує житло в Нідерландах

Ринок нерухомості у Нідерландах викликає занепокоєння у місцевої молоді. Адже дозволити собі перше житло тепер дуже важко.

Про те, чому ринок житла в Нідерландах перетворюється на привілей для обраних, 24 Канал розповідає з посиланням на Ukraine Pulse.

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Нові ціни на перше житло

Місцева молодь у Нідерландах жартує, що купівля власного житла стала схожою на лотерею, де квиток коштує майже 100 тисяч євро.

Один з найбільших іпотечних кредиторів країни Munt Hypotheken оприлюднив дані, відповідно до яких для купівлі першого житла молода людина повинна мати 91 073 євро заощаджень.

Це втричі більше, ніж було потрібно тільки вісім років тому,

– зазначив директор Munt Hypotheken Менно Луйтен.

Та додав, що у 2017 році достатньо було 34 805 євро, щоб придбати перше житло.

Звідки молодь бере гроші

За словами Менно Луйтена, є два реальні джерела: "Це або роки жорсткої економії, або, ймовірніше, фінансова допомога від рідних".

Така ситуація призводить до глибокої соціальної нерівності. Адже шанси купити помешкання у Нідерландах тепер залежать здебільшого від фінансового становища батьків.



Житло в Нідерландах різко зросло в ціні за останні роки / Фото Depositphotos

Ціни на нерухомість у різних регіонах

Ціни на нерухомість у 2024 році відрізнялися залежно від регіону. Наприклад, у місті Ларен середня вартість будинку становила 1,05 мільйона євро, а в сусідньому Блумендалі – 1,04 мільйона. Натомість у північному місті Пекела житло в середньому продавали за 250 тисяч євро.

Тільки в 11 з 342 муніципалітетів середня ціна будинку не перевищує 300 тисяч євро. А у 144 муніципалітетах вона більша, ніж 500 тисяч євро.

За 2024 рік помешкання у середньому подорожчали на 35 тисяч євро.

Чому ціни такі високі й далі ростуть

Експерти пояснюють зростання вартості нерухомості в Нідерландах кількома чинниками:

зниження ставок іпотеки;

зростання зарплат;

висока довіра до ринку нерухомості;

активний продаж орендного житла інвесторами.

Зауважимо, що експерти не прогнозують відчутного здешевлення житлової нерухомості в Нідерландах найближчим часом.