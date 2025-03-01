О том, почему рынок жилья в Нидерландах превращается в привилегию для избранных, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Новые цены на первое жилье

Местная молодежь в Нидерландах шутит, что покупка собственного жилья стала похожей на лотерею, где билет стоит почти 100 тысяч евро.

Один из крупнейших ипотечных кредиторов страны Munt Hypotheken обнародовал данные, согласно которым для покупки первого жилья молодой человек должен иметь 91 073 евро сбережений.

Это втрое больше, чем требовалось только восемь лет назад,

– отметил директор Munt Hypotheken Менно Луйтен.

И добавил, что в 2017 году достаточно было 34 805 евро, чтобы приобрести первое жилье.

Откуда молодежь берет деньги

По словам Менно Луйтена, есть два реальных источника: "Это либо годы жесткой экономии, или, вероятнее, финансовая помощь от родных".

Такая ситуация приводит к глубокому социальному неравенству. Ведь шансы купить жилье в Нидерландах теперь зависят в основном от финансового положения родителей.



Жилье в Нидерландах резко выросло в цене за последние годы / Фото Depositphotos

Цены на недвижимость в разных регионах

Цены на недвижимость в 2024 году отличались в зависимости от региона. Например, в городе Ларен средняя стоимость дома составляла 1,05 миллиона евро, а в соседнем Блумендали – 1,04 миллиона. Зато в северном городе Пекела жилье в среднем продавали за 250 тысяч евро.

Только в 11 из 342 муниципалитетов средняя цена дома не превышает 300 тысяч евро. А в 144 муниципалитетах она больше, чем 500 тысяч евро.

За 2024 год жилье в среднем подорожало на 35 тысяч евро.

Почему цены такие высокие и продолжают расти

Эксперты объясняют рост стоимости недвижимости в Нидерландах несколькими факторами:

снижение ставок ипотеки;

рост зарплат;

высокое доверие к рынку недвижимости;

активная продажа арендного жилья инвесторами.

Заметим, что эксперты не прогнозируют ощутимого удешевления жилой недвижимости в Нидерландах в ближайшее время.