Сюрприз під шпалерами: чоловік показав, що знайшов під час ремонту будинку 1600-х років

Чоловік почав ремонт в історичному будинку 17-го століття. Він і подумати не міг, що побачить під старими шпалерами.

Житло було в аварійному стані й вимагало капітального ремонту. Чоловік вирішив не відтягувати реконструкцію, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток englishcountryestate.

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Що чоловік знайшов під шпалерами

На відео видно, як майстер, стоячи на драбині, здирає старі шпалери. За покриттям видно глибокі тріщини, що "розійшлися" по всій стіні.

Коли ти вирішуєш зняти шпалери й виявляється, що саме вони, можливо, тримали будинок у купі. Трохи фарби, і все буде добре,

– написав автор відео, що стало вірусним.

Величезні тріщини на стінах / Скриншоти відео

Допис привернув увагу багатьох користувачів, які активно коментували сюрприз під шпалерами:

Діагональні тріщини над дверними отворами означають потенційно серйозні структурні проблеми;

Це критичне порушення цілісності;

Вам потрібен інженер-будівельник!

Деякі коментатори поділилися своїми історіями про ремонт. Як з'ясувалося, багато користувачів були в схожій ситуації.

"Це я був у схожій ситуації місяць тому. Довелося перештукатурити пів стіни. Шпалери були огидні та ще й фактурні, але після цього я зрозумів, чому їх не міняли", – поділився один із глядачів.

Моторошна знахідка у 250-річному будинку

Нові власники старих чи покинутих будинків часто знаходять там щось цікаве. Дивними знахідками поділилася в тіктоці користувачка, на ім'я Амелія, яка придбала 250-річний будинок.

Жінка виявила старовинне пенні Едуарда VII 1904 року й таємничу золоту книгу. Там були старі портрети, фото будинку й моторошні знімки з темними тінями в порожніх кімнатах. Користувачі припустили, що будинок міг бути зведений на місці трагедії або відновлений після пожежі.