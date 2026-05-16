До 30 тисяч євро на квартиру: у Німеччині знайшли несподіваний спосіб боротися з кризою

У Німеччині вирішили боротися з житловою кризою незвичним способом: держава готова платити десятки тисяч євро за переобладнання нежитлових приміщень у квартири. Гроші можна отримати навіть за колишні офіси чи магазини, але є важливі умови.

Чому Німеччина вирішила перетворювати офіси на квартири?

Про проєкт розповіли в Федеральному міністерстві житлового будівництва, міського розвитку та будівництва країні, який цитує Ausnews.

Навесні 2026 року знайти доступну квартиру в Німеччині стає складніше, тоді як частина комерційних площ простоює без використання.

Німеччина переживає житлову кризу вже не перший рік. Однією з причин стали високі ставки за кредитами та подорожчання будівництва, через що темпи зведення нового житла сповільнилися. Водночас після пандемії та переходу частини компаній на гібридний формат роботи дедалі більше офісних приміщень залишаються напівпорожніми або взагалі не використовуються.

Саме тому федеральний уряд вирішив спрямувати кошти на переобладнання порожніх будівель у житло. Із липня 2026 року стартує програма "Від комерції до житла", на яку вже передбачили 300 мільйонів євро. Її головна ідея проста – власники нежитлових приміщень отримуватимуть фінансову підтримку, якщо створять нові квартири. Причому повертати ці кошти не доведеться.

До слова, схожі підходи вже використовували в інших європейських країнах. Як йдеться у матеріалі на Science Direct, у Великій Британії спрощували правила переобладнання офісів у житло, а в Нідерландах, за інформацією на ORA, такі проєкти розглядали як один зі способів скоротити дефіцит квартир і дати нове життя порожнім комерційним приміщенням.

Міністерка будівництва Німеччини Верена Хуберц, пояснюючи необхідність запуску програми переобладнання комерційних приміщень у житло, наголосила, що проблема порожніх будівель і дефіциту квартир дедалі більше загострюється. Про це йдеться на сайті Федерального міністерства житлового будівництва.

У багатьох містах будівлі стоять порожніми, тоді як квартир бракує. Місця, які колись були сповнені життя, завмерли, тоді як так багато людей шукають житло. Саме тут ми хочемо діяти,

– наголосила Верена Хуберц.

У міністерстві розраховують, що така програма дозволить не лише збільшити кількість квартир, а й оживити райони, де роками простоювали комерційні приміщення.

Хто може отримати до 30 тисяч євро на житло?

Під програму потрапляють різні типи приміщень: старі офіси, магазини та навіть виробничі об'єкти. Головна умова – після реконструкції має з'явитися щонайменше одна повноцінна квартира.

Держава компенсуватиме до 30% витрат на переобладнання, але максимум 30 тисяч євро на одну квартиру. Наприклад, якщо власник витратив на роботи 100 тисяч євро або більше, він отримає граничну суму компенсації. Якщо ж витрати були нижчими, розмір допомоги також буде меншим.

Для компаній також діятиме ліміт – не більш як 300 тисяч євро на одну організацію, що приблизно дорівнює фінансуванню десяти квартир.

Втім, у галузі закликають не переоцінювати потенціал програми. Виконавча директорка Центрального комітету німецької нерухомості (ZIA) Айгюль Озкан зазначила, що ефективність ініціативи ще потрібно оцінити. За її словами, передбачені 300 мільйонів євро фінансування потенційно дадуть змогу створити близько 10 тисяч квартир. Це може частково допомогти ринку, але навряд чи повністю розв'яже проблему дефіциту житла.

Які умови можуть стати перепоною для участі у програмі?

Самого ремонту недостатньо. Щоб отримати фінансування, власникам доведеться провести енергомодернізацію: утеплити будівлю, оновити систему опалення та замінити вікна. Ці витрати доведеться покривати самостійно, але без цього заявку не схвалять.

Після завершення робіт будівля повинна відповідати стандарту "Ефективний дім 85", тобто споживати не більше 85% енергії порівняно з аналогічною новобудовою. Для історичних споруд правила дещо м'якші. А в окремих регіонах, зокрема у Північному Рейні-Вестфалії, можна отримати ще й додатковий бонус – до 10 тисяч євро за озеленення даху.

Прийом заявок здійснюватиме Національний банк розвитку KfW. Водночас є важливе правило: звернутися по фінансування потрібно ще до початку будівельних робіт. Якщо власники лише планують проєкт або перебувають на етапі консультацій, саме тоді варто подавати документи.

Для участі у програмі власникам потрібно заздалегідь підготувати проєкт реконструкції, документи на право власності та матеріали щодо енергоефективності будівлі. Без попередньої підготовки або у разі початку робіт до подачі заявки отримати фінансування не вдасться.

Що відомо про ринок нерухомості Німеччини загалом?

Німецький ринок житла у 2026 році почав повільно виходити з кризи, хоча відновлення поки залишається нерівномірним. Попри слабший попит, ціни більше не падають – їх підтримують дефіцит житла та низькі темпи будівництва. У першому кварталі ціни на новобудови зросли на 0,2%, а у річному вимірі – на 1,6%, тоді як вторинне житло показало лише незначне зниження.

Водночас інвестиції в нерухомість у Німеччині за цей період збільшилися на 20%, що свідчить про поступове повернення довіри до ринку. Найдорожчим містом країни залишається Мюнхен, де вартість квадратного метра квартир перевищує 9 тисяч євро. Аналітики вважають, що головним фактором, який і надалі підтримуватиме ціни, залишиться хронічний дефіцит житла.