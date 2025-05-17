Власник і орендарі в розпачі: у Німеччині знесуть будинки через зайві 36 сантиметрів висоти

Німецький суд постановив знести три приватні будинки у Вольфратсгаузені, неподалік від Мюнхена. Річ у тім, що їх збудували на 36 сантиметрів вищими, ніж було вказано в проєкті.

Власник обурений рішенням суду, адже він був готовий виправити порушення. Орендарі теж не в захваті, зокрема, сім'я з чотирма дітьми, яка змушена шукати інше житло, розповідає 24 Канал, посилаючись на Bild.

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Будинки вищі, ніж у затвердженому проєкті

У районній адміністрації кажуть, що відмінності між затвердженим проєктом і реальністю – вагомі. Підставою до радикального судового рішення стала не тільки більша висота.

Були допущені значні відхилення: підсипання ґрунту, більша висота стін, різні кути нахилу даху, будівництво гаража замість навісу для автомобіля. Загалом, відмінності є настільки вагомими, що було реалізовано проєкт будівництва, відмінний від затвердженого,

– пояснили в районній адміністрації.

Влада почала судитися з власником ще у 2021 році. Той він зі свого боку запропонував виправити порушення, але отримав відмову. Чоловік вважає, що про відхилення в адміністрації дізналися не просто так – на нього хтось доніс.



Деякі будинки звели з відхиленням від проєкту / Фото Stefan M. Prager, bild.de

"Знайти схоже житло буде нелегко"

57-річний інженер, який орендує один із трьох будинків, обурений. Він живе зі своєю сім'єю на зручній великій площі за невелику плату, а тепер змушений переїжджати.

Хочуть знищити житловий простір вартістю кілька мільйонів лише тому, що дах на 36 сантиметрів вищий, а замість навісу побудували гараж, а ще підсипали землю. Сусідні будинки набагато вищі,

– прокоментував Єнс Рідігер, чоловік і батько чотирьох дітей.

Чоловік додає, що площа орендованого будинку чудова – 180 квадратних метрів, а місячна плата – невеликою. "Нелегко буде знайти аналогічне житло", – зазначив орендар.

Знести будинки планують навесні 2026 року. Одні орендарі, дізнавшись про проблеми з житлом, покинули його ще у 2023-му.