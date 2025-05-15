У Німеччині "дача" – це Kleingarten або Schrebergarten, що перекладається як "маленький сад". Це зазвичай невелика земельна ділянка, розташована в межах міст або їхніх околиць із компактними садовими будиночками, пише 24 Канал, посилаючись на "Главред".

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Чому існує заборона на ночівлю в дачному будинку

Німецькі садові будиночки не відповідають стандартам житлових приміщень. Вони призначені для відпочинку чи зберігання інвентарю й обладнані навіть найнеобхіднішим:

відсутні водопостачання та каналізація . Більшість дач не підключені до централізованих систем водопостачання чи каналізації, що робить їх непридатними для тривалого перебування;

. Більшість дач не підключені до централізованих систем водопостачання чи каналізації, що робить їх непридатними для тривалого перебування; недостатнє опалення . Вони зазвичай не мають систем опалення, що унеможливлює проживання в холодну пору року;

. Вони зазвичай не мають систем опалення, що унеможливлює проживання в холодну пору року; відсутність пожежної сигналізації та інших засобів безпеки робить ночівлю ризикованою.

На відміну від українських дач, німецькі рідко розташовані біля лісу чи річки. Часто їх облаштовують біля дороги, залізниці чи в промислових зонах.

Цікаво, що дачні ділянки в Німеччині об'єднані в кооперативи, які суворо регулюють їхню експлуатацію. Наприклад, власники зобов'язані доглядати за садом, вирощувати рослини тощо.

Штрафи – реальні

Порушення правил може обернутися штрафом, а для орендарів – навіть розірванням орендного договору.

У деяких регіонах, зокрема в Баварії чи Північному Рейні-Вестфалії, органи місцевого самоврядування регулярно перевіряють дотримання регламенту. Якщо вони помітять ознаки проживання, наприклад, встановлене ліжко, запаси їжі, побутову техніку – буде штраф у кілька сотень євро.

Щоправда, є винятки, коли німці можуть отримати дозвіл на ночівлю. Проте такі випадки потребують погодження з місцевою владою та кооперативом, а також додаткових витрат на модернізацію будинку. У результаті це виходить фінансово невигідно.

Чому в Німеччині існують такі обмеження? Вони запобігають перетворенню садових товариств на неформальні поселення з хаотичною забудовою.