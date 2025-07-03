Будинок з лави: ісландські архітектори пропонують новий метод будівництва

Ісландська архітектурна фірма s.ap arkitektar планує використовувати лаву як будівельний матеріал. Відтак, лава може ставати стіною, колоною чи фундаментом. Проєкт дістав назву Lavaforming.

Як відбуватиметься переробка лави для виготовлення будівельних матеріалів та які матеріали вдасться виробляти з лави, інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також В Індії побудували міст, який вражає своєю формою: чому людям він не сподобався

Які методи пропонує архітектурна компанія

У першому варіанті архітектори пропонують перенаправляти потоки лави у спеціальні траншеї біля підніжжя вулканів. там лава охолоджуватиметься й ставатиме стіною, колоною чи фундаментом.

архітектори пропонують перенаправляти потоки лави у спеціальні траншеї біля підніжжя вулканів. там лава охолоджуватиметься й ставатиме стіною, колоною чи фундаментом. Другий варіант – створення роботів для 3D-друку будівель прямо з лави після вивержень.

– створення роботів для 3D-друку будівель прямо з лави після вивержень. Третій метод передбачає підключення до підземної магми та її направлення у спеціальні камери для виготовлення архітектурних елементів.



Один із методів перетворення лави на будівельні матеріали для будинків / Фото s.ap arkitektar

Річ у тім, що виробництво бетону, за допомогою якого створюють будинки, спричиняє близько 8% світових викидів CO2. За словами архітектора Арнхільдура Палмадоттіра, лава може конкурувати з бетоном, але бути більш екологічною.

Лава має всі матеріальні якості, що й бетон, залежно від того, як вона охолоджується,

– додає Палмадоттір.

Зауважте! Якщо лава швидко охолоджується, то вона перетворюється на твердий, склоподібний матеріал – обсидіан. натомість якщо повільно охолоджується, то кристалізується, що може підійти для створення колон та структурних елементів. Крім того, якщо лава швидко охолоджується і у неї потрапляє повітря, то створюється пемзоподібний, високоізоляційний матеріал.

Що відомо про проєкт будівництва майбутнього

Відомо, що проєкт Lavaforming зародився після потужного виверження в Ісландії у 2014 році. За словами архітекторка Арнхільдура Палмадоттіра, через велику кількість лави з неї можна було збудувати за тиждень ціле місто.

Відтак, з'явилася ідея працювати з лавою в розплавленому стані, створюючи будівельні матеріали, адже від того, як швидко охолоджується лава, залежить її текстура.