Стильний ремонт і недорого: який вигляд має одна з найменших квартир на ринку оренди

На Київщині в оренду здають одну з найменших квартир – її площа всього 15 квадратів. Щомісячний платіж становить 6 тисяч гривень.

Відповідне оголошення з'явилося на порталі OLX. Який вигляд має крихітна квартира та які там умови, розповідає 24 Канал.

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На Київщині в оренду здають крихітну квартиру

В Ірпені Київської області в оренду пропонують одну з найменших квартир. Її площа становить всього 15 квадратних метрів. Розташована вона на 17 поверсі. Через те, що житло дуже маленьке, власник зазначив, що воно на одну людину.

Щомісячний платіж становить 6 тисяч гривень.

Квартира зі стильним ремонтом, двоповерхова, на другому ярусі – спальне місце з ортопедичним матрацом,

– йдеться в оголошенні.

У квартирі є кондиціонер-інвертор (обігрів при 25 градусах морозу та охолодження), холодильник, бойлер, пральна машина, індукційна плита.

У помешканні є також невелика кухня з робочою зоною, пральна машина, повноцінний санвузол.

Такий вигляд має крихітна квартира, яку здають в оренду: Фото OLX

Нагадаємо, під Києвом в оренду пропонують квартиру всього за 2 тисячі гривень. Однак у помешканні немає ремонту, тому підійде воно не всім.

Ціни на оренду квартир у Київській області

За даними DIM.RIA, станом на початок березня 2025 року однокімнатну квартиру у Київській області здають в оренду в середньому за 12 178 гривень. У столиці ціна відчутно вища – 17 586 гривень.

У містах-супутниках Києва ціни відрізняють залежно від того, наскільки близько населений пункт розташований до столиці та чи є зручне транспортне сполучення. Найдорожче орендувати житло у Вишневому. Однокімнатна квартира там коштує 10 – 12 тисяч гривень.